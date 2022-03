PATTAYA: Sonnenschirm- und Liegestuhlvermieter sowie fliegende Händler und Masseurinnen an den Stränden in Pattaya und Jomtien sind enttäuscht über die Absage des diesjährigen „Pattaya Music Festival“, das ursprünglich an jedem Freitag und Samstag im März stattfinden sollte.

Die besonders bei Inlandstouristen aus dem nahen Bangkok beliebte Großveranstaltung wurde wegen des starken Anstiegs der täglichen Neuinfektionen Ende Februar kurzfristig abgesagt.



Die starke Virusausbreitung hat den Inlandstourismus in Pattaya schlagartig einbrechen lassen, insbesondere auch wegen der Erhöhung der Covid-19-Warnstufe (Stufe 4) der Regierung, in Folge derer die Bevölkerung zum Verzicht auf unnötige Reisen und zum Arbeiten im Homeoffice aufgerufen wird.



Da im Rahmen der Covid-19-Warnstufe 4 größere Veranstaltungen mit über 50 Personen untersagt sind, entschied die Stadtverwaltung Pattaya, das Musikfestival abzusagen.



Nach Aussage der Strandhändler ist die Zahl der Badegäste um 90 Prozent gesunken.



Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem betonte gegenüber der Presse, dass in Pattaya mehr als 90 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sind und dass die Provinz Chonburi die Region in Thailand mit den meisten Geimpften sowie einer großen Krankenhauskapazität ist, weshalb er die Absage aufgrund der Erhöhung der Covid-19-Warnstufe sehr bedauert.



Er fügte hinzu, dass nicht nur die Strandhändler, sondern die gesamte Tourismusbranche in Pattaya unter Absage der Großveranstaltung leidet.