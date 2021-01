Von: Björn Jahner | 12.01.21



HUA HIN: Damit Hua Hins Ruf als das Vorzeigeseebad des Landes keinen Schaden erleidet, führten Beamte der Stadtverwaltung im Dezember eine großangelegte Kontrolle am Strand durch.

Überprüft wurden sowohl die Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter als auch die Betreiber der Strandrestaurants, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften bezüglich Sauberkeit und Ordnung am Strand eingehalten werden. Mit erfreulichem Ergebnis: Nach Aussage der Kontrolleure wurden in keinem der überprüften Betriebe Verstöße festgestellt, weshalb Strandbesucher keine Unannehmlichkeiten am Hua Hin Beach zu befürchten haben.

Die Stadtverwaltung warnte dennoch alle Betriebe, dass Verstöße gegen die Vorschriften eine Verwarnung zur Folge haben. Wiederholungstäter müssen mit einer empfindlichen Geldstrafe und/ oder dem Entzug ihrer Betriebslizenz rechnen.