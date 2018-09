Von: Khun Ten | 30.09.18

PATTAYA: An der neuen Promenade am Dongtan Beach wird, von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, gearbeitet. Nachdem der Bauabschnitt von der Polizeibox an der Ecke Thrappraya-/ Beach Road bis zum Avalon Resort bereits fertig gestellt ist, befindet sich derzeit der nachfolgende Abschnitt bis zur Seenotrettungsstation gegenüber des Aqua Park im Bau.

