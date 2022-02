Strand von Rayong als unsicher eingestuft

Foto: The Nation

RAYONG: Das Meerwasser am Strand von Mae Ramphueng in der Ostküstenprovinz Rayong wurde durch zwei kürzliche Ölverschmutzungen verunreinigt und ist nach Angaben des Zentrum für Umweltverschmutzungskontrolle in Rayong für Freizeitaktivitäten nicht geeignet.

Nach der Entnahme von Proben zwischen dem 3. und 4. Februar teilte das Zentrum mit, dass das Meerwasser in zwei von sechs Gebieten in der Nähe des Strandes im Bezirk Mueang (Rayong-Stadt) mit Kohlenwasserstoffen verunreinigt war, deren Konzentration den für das Schwimmen oder andere Wassersportarten und -aktivitäten als sicher geltenden Wert überstiegen.

Die beiden unsicheren Gebiete befinden sich in der Nähe des Muban Sabai Sabai Resort und Lan Hin Khao. Sie waren von der ersten Ölpest Ende Januar und einer zweiten weniger als zwei Wochen später betroffen, so das Zentrum.

Die Regierungsbehörde erklärte, die Luftqualität in den strandnahen Gebieten sei nicht durch flüchtige organische Verbindungen wie Schwefelwasserstoff oder Schwefeldioxid verunreinigt worden, doch sei in der Nähe des genannten Resorts ein leichter Geruch von Rohöl wahrnehmbar.

Die Gesundheitsbehörde von Rayong teilte zwischenzeitlich auch mit, sie habe den Gesundheitszustand der 348 Personen überprüft, die am Strand gearbeitet haben, um den Ölteppich zu beseitigen, und keine Anzeichen von Krankheiten festgestellt.

Die Fischereibehörde der Provinz hat lokale Meereslebewesen wie Fische, Tintenfische und Garnelen untersucht und keine gefährlichen chemischen Verunreinigungen festgestellt, so dass sie für den Verzehr unbedenklich sind.

Laut Sophon Thongdee, dem Generaldirektor der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen, wurde im Khao Laem Ya-Mu Ko Samet National Park kein Rohöl aus dem zweiten Vorfall entdeckt. Es ist geplant, Proben aus Mae Ramphueng zur Untersuchung zu entnehmen.

Khun Sophon teilte mit, dass das Forschungszentrum für Meeres- und Küstenressourcen das Meerwasser am bei Touristen beliebten Sai Kaeo Beach auf Koh Samet untersucht hat. Am Hua-Rot-Kanal in der Nähe des Strandes von Mae Ramphueng wurde ein Ölfleck entdeckt, aber keine chemische Gefahr, sagte er.

Am 25. Januar traten 47.000 Liter Öl aus einer Pipeline aus, die der Star Petroleum Refining Public Co gehört und etwa 20 km vor der Küste liegt. Weitere 5.000 Liter traten am 10. Februar aus.