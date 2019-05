Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

PATTAYA: Auf 2,6 Kilometer Länge ist der Strand zwischen Nord- und Südpattaya zugemüllt und das Meerwasser verdreckt.

„Sophon TV“ hat von diesem Strandabschnitt Fotos veröffentlicht. Zu sehen sind Plastiktüten, Bierflaschen, Spirituosenflaschen, leere Dosen und Schaumbehälter. Laut der Standbetreiberin Ladda Limkun haben Touristen den Müll hinterlassen. Sie würden am Strand essen und trinken und ihren Abfall nicht in Mülltonnen entsorgen. Touristen würden zudem auf ihren Bootstouren Müll ins Meer werfen, der dann ans Ufer gespült würde. Ladda kritisiert die Stadtverwaltung, die nicht auf den verschmutzten Strand reagiere. Der zugemüllte Strand ist besonders asiatischen Touristen geschuldet, seitdem Hunderte Speedboote wieder Urlauber am Strand und nicht, wie vorgesehen, am Hafen Bali Hai aufnehmen und aussteigen lassen.