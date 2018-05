Der einstige Geheimtippstrand präsentiert sich als Müllhalde. Foto: The Nation

CHONBURI: Der bei Touristen populäre Strand Haad Ngu auf der Koh Sichang in der Provinz Chonburi ist zu einem Müllplatz geworden.

Mitarbeiter der „Nation“ inspizierte am Wochenende den Strandabschnitt und fanden eine große Menge Plastiktüten und Flaschen. Laut dem Bürgermeister von Koh Sichang, Damrong Petra, schickt sein Büro regelmäßig Arbeiter zum 100 Meter langen Strand, um ihn zu säubern. Die Arbeiter kämen mit großen, bis an den Rand gefüllten Müllsäcken zurück. Damrong glaubt, dass der Müll von Booten stammt, die vor der Insel ankern. Denn am Strand gäbe es keine Häuser. Der Abfall zerstöre die Umwelt und das Image der Insel Sichang. Die Gemeinde plant, den Strandabschnitt zu einer Touristenattraktion zu machen, wegen des normalerweise unberührten weißen Sands und klaren blauen Meerwassers.