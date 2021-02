Aufnahme vom Had Hae Beach in Vor-Corona-Zeiten. Foto: Twitter/@richardbarrow

NAKHON PHANOM: Ein beliebter Sandstrand auf einer Insel im Mekong-Fluss im thailändisch-laotischen Grenzgebiet in der Nordostprovinz Nakhon Phanom wurde zur Freude der Einwohner und der örtlichen Wirtschaft wieder für Besucher geöffnet, nachdem er im Zuge des Ausbruchs der Covid-19-Welle im letzten Jahr vorübergehend geschlossen wurde.

Menschen aus allen thailändischen Provinzen, unter Ausnahme von Samut Sakhon und Pathum Thani, dürfen ab sofort wieder die malerische Isaan-Flussprovinz besuchen, ohne dafür eine Covid-19-Quarantäne absolvieren zu müssen, wovon besonders die lokale Wirtschaft profitiert.

Um der Ausbreitung des Coronavirus trotz Öffnung der Provinz für den Inlandstourismus entgegenzuwirken, werden strenge Covid-19-Kontrollen durchgeführt. In 12 Bezirken der Provinz wurden Straßenkontrollpunkte eingerichtet, die mit Gesundheitsbeamten und Freiwillige besetzt sind, um die Gesundheit der Reisenden zu überprüfen. Strenge Kontrollen erfolgen zudem in Ausflugszielen und Touristenattraktionen, wie dem Had Hae Beach.

Der Strand kann nur in der Trockenzeit von Oktober bis Mai besucht werden, wenn er durch den sinkenden Flusspegel freigelegt wird. Er gehört zu den thailändischen Reisezielen, die von der Tourism Authority of Thailand (TAT) als „ungesehene Attraktionen“ vermarktet werden.

Bereits in den ersten Tagen nach seiner Eröffnung wurden am Had Hae Beach mehr als 100 Verkaufsstände für Speisen, Getränken und andere Waren aufgebaut, um Einnahmen zu generieren. Das Angebot wird von den Touristen dankend angenommen. So erzählten einige Standbesitzer am Mittwoch gegenüber der Presse, dass sie durch den Verkauf von Speisen und Getränken mehr als 10.000 Baht pro Tag einnehmen.