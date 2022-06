Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.22

Die Absolventinnen und Absolventen des Maturajahrgangs 2022 der RIS Swiss Section in Bangkok. Fotos: RIS Swiss Section

BANGKOK: In einer kleinen, aber hochkarätigen Abschlussfeier erhielten die Mitglieder der diesjährigen Abschlussklassen der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok – ihre Matura- und Sekundarschulzeugnisse.

Die Veranstaltung im Theatersaal der Ruamrudee International School, Lizenzgeber und „Mutterschule“ der Swiss Section, feierte den Erfolg und das Engagement von sieben Absolventinnen und Absolventen in allen 14 Fächern des zweisprachigen Schweizer Maturitätsprogramms, einem der anspruchsvollsten Gymnasialabschlüsse der Welt. Darüber hinaus nahmen neun Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse stolz ihre Sek1-Diplome und die Berechtigung zur Aufnahme in die gym­nasiale Oberstufe entgegen.

Neun Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse nahmen stolz ihre Sekundarstufe-1-Diplome entgegen.

Diplomaten händigen Zeugnisse aus

Die Zeugnisse wurden von S. E. Herrn Georg Schmidt, deutscher Botschafter in Thailand, und Frau Silvia Spahn, Konsulin der Schweizer Botschaft in Thailand, überreicht. Die österreichische Botschaft wurde von Frau Stephanie Jakobitsch, Leiterin der Botschaftsverwaltung, vertreten. Gemeinsam mit Schulleiter Christian Vogel und Sekundarschulleiter Jens Eggert gratulierten sie den Absolventen zu ihrem Erfolg und wünschten ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Auch in diesem Jahr wurde der Festakt wieder von tollen musikalischen und tänzerischen Darbietungen talentierter Schülerinnen und Schüler sowie einer vergnüglichen Acapella-Darbietung des Lehrerchors begleitet.

„Full House“ beim Maturaball

Anschließend genossen die Gäste den traditionellen Apéro im Musikzimmer der Schule mit köstlichem Fingerfood und Wein, gespendet von der Schweizer Botschaft.

Der deutsche Botschafter Georg Schmidt (r.) händigte den deutschen Schüler/-innen ihre Zeugnisse aus.

Am nächsten Tag wurden die Feierlichkeiten mit dem Maturaball unter dem Motto „Full House“ im Swissôtel Ratchada fortgesetzt. Es war eine willkommene Gelegenheit für die gesamte Schulgemeinschaft sich nach einem langen, von sozialer Distanzierung geprägten Schuljahr, wieder einmal zu treffen und gemeinsam zu feiern, bevor es in wohlverdienten Sommerferien geht. Ein ausgezeichnetes Buffet, viel Tanz und ein unterhaltsames Programm sorgten für Spaß und Spannung an diesem tollen Abend.

Die RIS Swiss Section gratuliert den Absolventinnen und Absolventen des Maturajahrgangs 2022 ganz herzlich:

Sarah Siramanee Gaehwiler, Theresa Huber, Manoa Munzert, Prin Oapirat, Julia Sander (jahrgangsbeste Schülerin mit einem Matura-Notenschnitt von 5.72), Lars Schaeperklaus und Songprad Sirikulpisut.

Mehr Fotos vom Maturaball 2022 finden Sie unter www.facebook.com/RISSwissSection.