Von: Björn Jahner | 05.07.20

BANGKOK: Mit einer stimmungsvollen Zeremonie verabschiedete die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok am 12. Juni 2020 ihre neun Maturanden, die alle erfolgreich ihre Schullaufbahn beendet haben. In diesem Jahr erfolgte die Abschlussfeier an einem besonders erhabenen Ort: In der Schweizer Botschaft in der Witthayu Road im Herzen von Bangkok.

Neun Schüler/-innen erlangten die Hochschulreife und nun ein Studium oder eine Ausbildung beginnen.

So ließ es sich die Schweizer Botschafterin in Thailand I.E. Frau Helene Budliger Artieda natürlich nicht nehmen, den Absolventen ihre Abschluss­zeugnisse persönlich zu überreichen. Gemeinsam mit Schulpräsident Knut Sierotzki und Schulleiter Simon Dörig gratulierte sie den Absolventen zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.

Spannende Anekdoten zum Abschied

Einige spannende sowie amüsante Anekdoten wusste Marc Rossier, der Klassenlehrer der Abschlussklasse 12, zu berichten, bevor er seine Maturanten mit inspirierenden Abschiedsworten in ihre nächste Lebensphase entließ. Sie werden nun ihr Studium oder eine Ausbildung in den verschiedensten Teilen der Welt antreten.

Auch die Maturanten, vertreten durch Jula Ehrlich, Sivitra Hösli, Vanessa Gähwiler und Tom Friedrichs, nutzten diesen besonderen Anlass, um sich mit einer Rede bei ihren Lehrern und Eltern dafür zu bedanken, dass sie ihnen geholfen haben, ihre Ziele zu erreichen.

Abgerundet wurde die gelungene Abschlussfeier mit einem Vin d’honneur, bei dem alle Gäste die Gastfreundschaft der Schweizer Botschaft genossen. Weitere Infos auf der Webseite der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok.