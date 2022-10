Von: Michael Lenz | 15.10.22

MAE SOT: Die Läden für Edelsteine, Obst, Gemüse und burmesisches Kunsthandwerk auf dem früher geschäftigen Rim-Roe-Markt in Mae Sot sind zu. Der Grenzübergang zwischen Thailand und Myanmar über die „Brücke der Freundschaft“ am Fluss Moei ist seit dem Putsch vom 1. Februar 2021 abgeriegelt.

Der Himmel über dem Rim-Roe-Markt ist strahlend blau, aber trotzdem ist ein dumpfes Grollen zu hören. „Das ist Geschützdonner“, seufzt die Kellnerin des Café Alisa, eines der wenigen noch geöffneten Geschäfte am Rim-Roei-Markt, während sie thailändischen Soldaten Cappuccino serviert. Der myanmarische Unionsstaat Kayin auf der anderen Seite der Brücke ist ein Brennpunkt des Bürgerkriegs in Myanmar.

Cappuccino für Soldaten

Seit dem Putsch haben in Myanmar mehr als 6.600 Gefechte – davon mehr als die Hälfte in Kayin – zwischen der Armee und bewaffneten Widerstandsgruppen stattgefunden. Das geht aus dem aktuellen Bericht des „Institute for Strategy and Policy – Myanmar“ hervor.

Birmanischer Markt in Mae Sot Zehntausende Birmanen leben legal und illegal in der Thai-Grenzstadt.

Die Tatmadaw genannte Armee ist in einen Mehrfrontenkrieg verwickelt. In Rakhine, in Chin, in Kachin, Teilen des Shan-Staates, in Kayin und Kayah im Osten kämpfen Milizen der ethnischen Minderheiten zusammen mit den Guerrillagruppen der „Volksverteidigungsarmee“ (PDF) der Untergrundregierung gegen die Junta.

Kalt erwischt von Widerstand

Den bewaffneten Widerstand der seit über sieben Jahrzehnten für Autonomie kämpfenden ethnischen Minderheiten hatte Juntachef Win Aung Hlaing bei seiner Machtergreifung am 1. Februar 2021 einkalkuliert. Kalt erwischt wurde er aber vom dem Widerstand PDFs“ Diese beiden Regionen in Zentralbirma sind das Kernland der ethnischen Mehrheit der Bama, der die Offiziere und Soldaten

entstammen. „Die Tamadaw hat nicht verstanden, dass auch die Bama bei den Wahlen mehrheitlich für die Nationale Liga für Demokratie und Aung San Suu Kyi gestimmt haben“, sagt Bo Kyi von der „Assistance Association for Political Prisoners – Burma“ (AAPPB).

Graffiti statt Neonwerbung – Mutiger Bürgerrechtler Thet Swe Win in seinem Café Loot Lat Yay.

Einig sind sich die Experten, dass die Bodentruppen der Junta derzeit in den ländlichen Gebieten auf verlorenem Posten stehen. Das Militärregime habe nur noch 17 Prozent von Myanmar fest in der Hand, heißt es im neuen Report des „Special Advisory Council for Myanmar“ (SAC-M), das aus ehemaligen Myanmarexperten der Vereinten Nationen besteht. Tony Davis, Militärmagazins „Jane's“, sagte bei der Podiumsdiskussion des Institute for Security and International Studies (ISIS) Anfang September in der Bangkoker Chulalongkorn-Universität über die Lage in Myanmar: „Deshalb setzt die Junta auf die Luftwaffe.“

ISIS-Expertin Gwen Robinson hält für 2022/ 2023 drei Szenarien für möglich. „Das Land zerfällt. Die Städte werden von der Armee gehalten, die ländlichen Regionen vom Widerstand. Option zwei ist eine noch massivere Unterstützung der Junta durch Russ­land und zu einem geringeren Grad durch China. Oder aber der Widerstand siegt. Das ist plötzlich keine gänzlich abwegige Vorstellung mehr.“

Fake Mönche im Tempel

Mae Sot ist seit Jahrzehnten eine Basis für Exilanten aus Myanmar. Aber selbst im Exil sind sie nicht sicher vor dem Regime. „Vor kurzem wurden in einem Tempel Spione aus Myanmar verhaftet, die vorgaben, buddhistische Mönche zu sein“, weiß Thet Swe Win. Der 37 Jahre alte Bürgerrechtler betreibt in Maesot das Café Loot Lat Yay, das von „Überlebenden der Militärdiktatur“ geführt wird. „Natürlich mache ich mir Sorgen um die Sicherheit meiner Mitarbeiter und Gäste“, sagt der heftig tätowierte Thet Swe Win. „Ich weiß, dass wir beobachtet werden. Aber bisher ist nichts passiert.“