Strafprozess gegen Kevin Spacey: Jury soll Beratungen aufnehmen

LONDON: Im Strafprozess wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe gegen US-Hollywood-Star Kevin Spacey sollen am Montag voraussichtlich die Beratungen der Jury beginnen. Erwartet wird, dass der Richter noch ein Schlusswort zum Ende der Beweisaufnahme spricht, bevor sich die Geschworenen zurückziehen.

Die Anklage wirft Spacey in mehreren Fällen sexuelle Übergriffe gegen vier verschiedene Männer vor, darunter ungewollte Berührungen und Nötigung zum Geschlechtsverkehr. Die Fälle sollen sich zwischen 2001 und 2013 in London und der Grafschaft Gloucestershire ereignet haben. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Direktor am Londoner Theater Old Vic und lebte zeitweise in der britischen Hauptstadt. Er streitet die Anschuldigungen ab.

Die Anklage warf dem 63-Jährigen unter anderem vor, er sei ein «sexueller Bully» und habe seine Berühmtheit ausgenutzt, um Macht über andere auszuüben. Ein Zeuge sagte aus, Spacey habe ihm «wie eine Kobra» in den Schritt gepackt.

Spaceys Verteidiger beklagte hingegen, der frühere Star der Netflix-Serie «House of Cards» sei in sozialen Netzwerken gerichtet und in der Folge «gecancelled» worden. Vor Gericht hätten sich die Vorwürfe gegen ihn aber stets als auf wackeligen Beinen dargestellt.

Wann mit einem Schuld- oder Freispruch zu rechnen ist, war zunächst unklar. Es kann sich um Stunden, Tage oder sogar Wochen handeln. Sollte Spacey in einem oder mehreren Fällen schuldig gesprochen werden, würde ein weiterer Termin zur Verkündung des Strafmaßes durch den Richter anstehen. Im schlimmsten Fall könnte ihm eine Haftstrafe drohen.