SYDNEY (dpa) - Ein rabiater Passagier hat einem Langstreckenflug mit dem Dreamliner von Australien nach England ein schnelles Ende bereitet.



Der Qantas-Flug Perth-London, der eigentlich 17 Stunden dauert, kehrte am Samstagabend schon nach zwei Stunden zum Startflughafen zurück, wie Medien am Sonntag berichteten. Der Passagier an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner wurde in Handschellen von der Polizei abgeführt. Qantas verschob den Flug auf Sonntag und entschuldigte sich bei den Passagieren.

Den Berichten zufolge hatte der Mann sich merkwürdig benommen und nach dem Start sich mehr als eine Stunde lang in der Toilette eingeschlossen. Als er herauskam, schrie er andere Passagiere an und nahm eine Boxer-Haltung ein. Die Besatzung habe einige Passagiere um Hilfe gebeten, den Mann zu überwältigen, berichtete eine Mitreisende. Sie hätten den Mann schnell in den hinteren Teil der Maschine verfrachtet. Die Polizei teilte später mit, dass ein 32-jähriger Mann von Bord gebracht und verhört wurde. Qantas bekräftigte, dass für Unruhestifter an Bord null Toleranz gelte.