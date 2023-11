«Stinkende Mülltonnen»: Eva Menasse schreibt über digitales Zeitalter

Von: Redaktion (dpa) | 14.11.23

BERLIN: Bestsellerautorin Eva Menasse schreibt in ihrem neuen Essayband über das digitale Zeitalter: «Ohne Zweifel gibt es die analoge Welt noch.»

Sie zählt auf: «Dort stinken die Mülltonnen und müssen die Nabelschnüre Neugeborener händisch von Erwachsenen durchschnitten werden.» Schimmel, Lärm, Blut, Vogelgesang, Erdbeben, spontane Liebe. Das wirkt fast wie ein Gegensatz und wie eine ganz andere Welt zu dem, über das sich Menasse in ihrem Buch Gedanken macht.

Ihr erstes Kapitel heißt «Zeitenwende» und Menasse schätzt es so ein, dass die Digitalisierung aller Lebensbereiche mit einer Wucht und Geschwindigkeit über die Menschheit hereingebrochen sei wie keine andere Erfindung zuvor.

Es ist nicht ihr erster Essay über das Digitalzeitalter. Schon früher äußerte sie sich durchaus kritisch über Folgen der Digitalisierung - etwa in einer Rede, als sie den Ludwig-Börne-Preis 2019 entgegennahm.

Die 53-Jährige gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Die in Berlin lebende und in Wien geborene Autorin kommt regelmäßig als Gast in die ZDF-Sendung «Literarisches Quartett». Sie bekam Preise für ihre Romane - zuletzt erschien «Dunkelblum». Menasse ist streitbar, eckt auch schon mal an. Früher war sie als Journalistin tätig gewesen. Im Schriftstellerverband Pen Berlin hat sie einen der Sprecherposten inne.

Menasse spricht im 183 Seiten langen Essay «Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne» von «enormen Verheerungen», die die digitale Massenkommunikation angerichtet habe. Sie schreibt von einem Gewöhnungseffekt für die abgedrehtesten Geschichten. Soziale Medien verbreiteten zum Beispiel Kompromisslosigkeit, Aberglauben, Wissenschaftsskepsis, gibt Menasse im Rückblick auf die Corona-Pandemie-Jahre zu bedenken.

Zum Ende hin schreibt Menasse im Kapitel «Vom Zauber der Unklarheit» über ihre eigene Familienbiografie als Tochter eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter. Sie schlägt erneut einen Bogen zu der digitalen Massenkommunikation und kritisiert, dass dort Menschen Rollen und Identitäten gegen ihren Willen zugewiesen würden. Vieldeutigkeit habe keinen Platz. Menasse macht das selbst für sich auch am Zustand der deutschen Antisemitismusdebatte fest.