Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

THAILAND: Bei einer Abgaskontrolle von Lastwagen und Bussen legte die Straßenverkehrsbehörde (LTD) eine Reihe von Fahrzeugen still, deren schwarzer Rauch den Grenzwert von 45 Prozent überschritt.

Die Kontrollen erfolgten an 31 Standorten in 15 Provinzen auf Haupt- und Nebenstraßen, die von Lastwagen und Bussen in Richtung Bangkok benutzt werden. Am 1. und 2. Februar wurden 3.280 Fahrzeuge auf Abgasen untersucht. Bei 117 Lastwagen und 17 Bussen überschritt der schwarze Rauch das Limit. Die Besitzer wurden zu einer Geldstrafe von 5.000 Baht verurteilt. Sie dürfen ihre Fahrzeuge erst dann wieder einsetzen, wenn das Abgasproblem behoben ist. Bei Abgasen von 30 bis 45 Prozent wurden Warnungen ausgesprochen. Die Besitzer müssen die Motoren ihrer Fahrzeuge reparieren bzw. neu einstellen lassen.

Die Behörde hat die Betreiber von Lastwagen und Bussen im ganzen Land gebeten, ihre Fahrzeuge in allen LTD-Zweigstellen im ganzen Land ab dem 4. Februar zu überprüfen, um die Emissionen zu reduzieren, einer der Quellen für PM2.5-Feinstaub. Personen, die Lastwagen und Busse mit dichtem schwarzem Rauch ausmachen, werden gebeten, das Kennzeichen des Fahrzeugs zu notieren und das Beschwerdezentrum der Behörde über die Hotline 1584 zu informieren.