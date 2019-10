Stinkende Autos werden von den Straßen verbannt

BANGKOK: Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß werden als Teil der Maßnahmen zur Bekämpfung des Smogs aus dem Verkehr gezogen.

Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Verkehrsministerium angewiesen, Autos, die schwarze Abgase ausstoßen, zu überprüfen und sie von den Straßen Bangkoks zu verbannen, bis ihre Motoren repariert sind. Der General ermutigte die Autofahrer, ihr Fahrzeug zu Hause zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um die Umweltverschmutzung in der Hauptstadt zu verringern. Bangkok hatte im August 10,5 Millionen beim Straßenverkehrsamt registrierte Fahrzeuge. Das Amt für Verschmutzungskontrolle meldete am Dienstag um 15 Uhr für Bangkok Feinstaubpartikel (PM2,5) zwischen 34 und 73 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Distrikt Bang Khorlaem war mit 73 µg / m³ am stärksten betroffen, gefolgt von den Distrikten Bang Phlat (72) und Bang Sue (71).