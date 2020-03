Von: Redaktion (dpa) | 14.03.20

PARIS: Frankreichs Präsident Macron reitet derzeit nicht gerade auf einer Erfolgswelle. Die Kommunalwahlen könnten da noch einmal Salz in die Wunde streuen. Und dann ist da auch noch Corona.

Videos von Dingen, die man gemeinhin als privat bezeichnen würde, hatten in Paris noch einmal alles durcheinander gebracht. Die Favoritinnen im Rennen um das Pariser Rathaus sind nun drei Frauen - und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem noch nicht alle Messen gesungen sein dürften. Nach einem Skandal um anzügliche Videos tritt nun die ehemalige Gesundheitsministerin Agnès Buzyn für die Partei «La République en Marche» (LREM) von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Hauptstadt an - der eigentliche LREM-Kandidat ist in der Versenkung verschwunden.

Und auch wenn Buzyn in Umfragen nur Platz Drei belegt - sie dürfte die Erfolgschancen für LREM in Paris erhöht haben. Ein Hoffnungsschimmer für den angeschlagenen Präsidenten. Denn er muss damit rechnen, bei den Kommunalwahlen am 15. März für seine Reformpolitik massiv abgestraft zu werden. Bei der ersten Runde der Wahlen werden nicht nur in Paris Kreuzchen gemacht, sondern im ganzen Land. Knapp 35 000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden gewählt.

Für Macron ist die Wahl ein Stimmungstest - gerade mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2022. Seiner Partei droht eine herbe Niederlage, denn LREM - einst als Bewegung quasi aus dem Nichts gestartet - ist in den Regionen nicht verankert. Hinzu kommen die Proteste der «Gelbwesten» und die Streiks gegen die Rentenreform - sie haben das 42 Jahre alte Staatsoberhaupt geschwächt.

Die Farce, die sich jüngst in Paris abgespielt hat, könnte sich dabei noch als Glücksfall für LREM erweisen. Macrons Vertrauter sollte dort eigentlich das Rathaus erobern. Benjamin Griveaux glänzte aber vor allem mit abenteuerlichen Ideen. Der abgehoben und konturenlos wirkende Griveaux erntete Spott und schlechte Umfragewerte. Ein russischer Aktivist veröffentlichte schließlich Videos, die er einer jungen Frau geschickt hat. Darauf masturbiert der verheiratete Vater. Damit war Griveaux aus dem Rennen.

Agnès Buzyn hatte zwar mehrfach betont, nicht antreten zu wollen. Doch schließlich verabschiedete sich die 58-Jährige unter Tränen aus dem Gesundheitsministerium und übernahm für LREM nur vier Wochen vor der Wahl. Die Ärztin gilt als viel nahbarer und sympathischer als Griveaux. Sie liegt zwar wie ihr Vorgänger auf Platz Drei in den Umfragen, ein Achtungserfolg dürfte ihr aber sicher sein. Und wenn es nicht läuft, lässt es sich auch auf den Griveaux-Skandal schieben. Denn der Wettbewerb ist hart und Kritiker werfen ihr vor, nur eine Marionette des Präsidenten zu sein. Macrons Partei wird zusätzlich geschwächt, weil der ehemalige LREM-Anhänger Cédric Villani als freier Kandidat antritt.

An der Spitze der Umfragen steht die amtierende Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die von den Sozialisten kommt. Die 60-Jährige ist für ihre fahrradfreundliche Politik bekannt. Kritiker werfen ihr vor, «autofeindlich» zu sein und außer Umweltpolitik keine weiteren Themen zu bespielen. Sie hat die Uferstraßen an der Seine autofrei gemacht und will künftig bei der Geburt jedes Pariser Kindes einen Baum in der Hauptstadt pflanzen. «Wir stehen vor einer großen Herausforderung, und das ist der Klima-Notstand», betonte sie jüngst in einem TV-Duell.

Dicht auf den Fersen ist Hidalgo allerdings Rachida Dati. Die Konservative war Justizministerin unter Nicolas Sarkozy und hat die Themen Sicherheit und Sauberkeit zu ihren Prioritäten gemacht. Sie gilt als ausgezeichnet vernetzt und anpackend. Medien berichten, die 54 Jahre alte Bürgermeisterin ihres Pariser Arrondissements hätte all den Hauswarten in ihrem Bezirk ihre Handynummer gegeben - Probleme sollen so schnell wie möglich gelöst werden. Sie kritisiert vor allem Hidalgos Verkehrspolitik. «Eines Morgens wachen Sie auf und entdecken einen Fahrradweg vor ihrem Haus», sagte sie einst völlig empört.

Das ganze Land schaut auf die Hauptstadt - doch auch in den Regionen hat sich einiges verändert, nachdem Macron das traditionelle Parteiensystem völlig aufgebrochen hat. Viele Kandidatinnen und Kandidaten suchen die Distanz zu ihren erfolglosen Parteien, Logos muss man häufig mit der Lupe suchen.

Im Land können Macron-Anhänger nur in wenigen Städten auf einen Erfolg hoffen - etwa in Lyon, Straßburg oder Besançon. Doch dort könnten ihnen auch die Grünen gefährlich werden. Überhaupt könnten sie die großen Gewinner der Wahlen sein. Bereits bei den Europawahlen 2019 konnten sie punkten, derzeit gibt es nur einen grünen Bürgermeister in einer größeren Stadt: Eric Piolle in Grenoble. Er hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden.

Auch in anderen Städten wie Rouen, wo jüngst eine Chemiefabrik in Flammen aufging und es Ruß vom Himmel regnete, sieht es gut aus. Die Grünen könnten sich mit den Kommunalwahlen besser in den Regionen aufstellen und Beobachter schließen nicht aus, dass der ein oder andere erfolgreiche Kandidat sich auch für die Präsidentschaftswahlen ins Spiel bringen könnte.

Apropos Präsidentschaftswahlen: Viele fürchten ein Duell 2022 zwischen Macron und seiner Erzfeindin Marine Le Pen vom rechten Rassemblement National. Die Bürgermeisterkandidaten ihrer Partei dürften vor allem in Nordfrankreich erfolgreich sein. Noch 2014 konnten die Rechten massiv punkten - sie hoffen nun in erster Linie, ihre Erfolge von damals halten zu können.

Überschattet werden die Wahlen von der Ausbreitung des neuen Coronavirus. Viele Gemeinden haben spezielle Vorsichtsmaßnahmen angekündigt, die Regierung hatte vergangene Woche erklärt, die Wahl werde trotz der Ausbreitung stattfinden. Die Furcht vor einer Ansteckung könnte auch Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung haben. Fast drei von zehn Wählern ziehen einer Umfrage zufolge in Betracht, aus Angst nicht wählen zu gehen.

Macron zeigte sich angesichts der ernsten Lage volksnah - besuchte sogar ein Krankenhaus und sprach mit Ärztinnen und Ärzten. Dass er ausgerechnet seine Gesundheitsministerin mitten in der Krise abbeorderte, um Paris zu erobern, kam hingegen weniger gut an.