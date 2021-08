Stiftungsräte wählen neuen ORF-Generaldirektor

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.21

WIEN: Der Rundfunksender ORF in Österreich bekommt einen neuen Chef oder eine neue Chefin.

Die 35 ORF-Stiftungsräte bestimmen am Dienstag, wer für die nächsten fünf Jahre eine der wichtigsten Positionen in der österreichischen Medienszene bekommt. Beworben hatten sich 14 Kandidaten, von denen fünf am Vormittag ihre Konzepte noch einmal präsentieren werden. Als besonders aussichtsreicher Bewerber wurde zuletzt der 53-jährige Roland Weißmann gehandelt, der Vizefinanzchef des öffentlich-rechtlichen Senders ist. Er gilt als Favorit der 19 Stiftungsräte, die der konservativen ÖVP und den mitregierenden Grünen zuzurechnen sind. Auch Amtsinhaber Alexander Wrabetz tritt wieder an. Er leitet den ORF mit seinen rund 3000 Mitarbeitern seit 2007. Die Amtszeit des neuen Generaldirektors oder der neuen Generaldirektorin beginnt am 1. Januar 2022.