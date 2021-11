Stichwahl entscheidet über neuen Präsidenten

SOFIA: Im EU-Land Bulgarien wird eine Stichwahl an diesem Sonntag entscheiden, ob Staatspräsident Rumen Radew sein Amt für fünf weitere Jahre behalten wird. Der Befürworter der Anti-Korruptionsproteste 2020 in Bulgarien verpasste mit gut 49 Prozent der Stimmen beim ersten Wahlgang vor einer Woche seine Wiederwahl. Auch beim Fernsehduell am Donnerstagabend warf Radew dem im April abgewählten Regierungschef Boiko Borissow schlechte Amtsführung und Korruption vor.

Der General der Reserve Radew tritt jetzt gegen den Rektor der Universität Sofia und Absolvent der Humboldt-Universität in Berlin, Anastas Gerdschikow, an. Politologen räumen Radew bessere Siegeschancen ein. Meinungsumfragen wurden bis Freitagnachmittag nicht veröffentlicht.

Amtsinhaber Radew sowie Gerdschikow treten als unabhängige Kandidaten an. Radew wird von den Sozialisten (früheren Kommunisten) sowie Protestparteien unterstützt, Gerdschikow von der bürgerlichen GERB-Partei. Beim ersten Wahlgang schnitt Gerdschikow mit gut 22 Prozent der Stimmen als zweiter Kandidat ab. Für die Stichwahl wurde der Professor indirekt von der Partei der türkischen Minderheit DPS unterstützt.

Die Abstimmung in der Türkei von türkischen Auswanderern aus Bulgarien sorgte für Verstimmung zwischen Sofia und Ankara. Vor der Stichwahl ermahnte Bulgarien die Türkei, sich nicht bei der zweiten Runde der bulgarischen Präsidentenwahl einzumischen.

Bei seiner Wahl 2016 wurde Radew als Russland-freundlich geltender Kandidat von den Sozialisten unterstützt. Beim TV-Duell mit Gerdschikow am Donnerstagabend sagte der frühere Kampfpilot und Luftwaffenchef: «Krim ist russisch». Damit sorgte er für Zorn aus der Ukraine. Das ukrainische Außenministerium in Kiew bestellte am Freitag den bulgarischen Botschafter ein und verlangte, dass Präsident Radew die Äußerungen zurücknimmt.