Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.20

BANGKOK: Das staatliche Centre for Economic Situation Administration (Cesa) hat beschlossen, der Bevölkerung Einkommenssteuerabzüge bis zu 30.000 Baht für den Kauf von Produkten und Dienstleistungen mit einer 7-prozentigen Mehrwertsteuer (VAT) zu gewähren. So soll der Binnenkonsum angekurbelt werden.

Mit Wirkung vom 23. Oktober bis zum 31. Dezember gilt das Steuerabzugsangebot für das Steuerjahr 2020 und wird der Wirtschaft voraussichtlich rund 120 Milliarden Baht bringen, erläuterte Danucha Pichayanan, stellvertretender Generalsekretär des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Es wird erwartet, dass etwa 4 Millionen Menschen von dem Programm Gebrauch machen werden, was den Staat etwa 12 Milliarden Baht an fehlenden Steuereinnahmen kosten wird.

Alle Arten von Produkten und Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer werden in das Steuerabzugsprogramm einbezogen, mit Ausnahme von alkoholischen Getränken, Tabakwaren, staatlichen Lotterien, Treibstoff, Unterkunftsleistungen und Flugtickets.

Das Cesa genehmigte auch Anpassungen der bestehenden lokalen Tourismusförderung und der Leistungen, die den Beschäftigten im Gesundheitswesen angeboten werden. Beide Projekte werden bis zum 31. Januar verlängert. Diejenigen, die am Programm zur Förderung des einheimischen Tourismus teilnehmen, können in Hotels in ihren Provinzen übernachten und E-Gutscheine zur Bezahlung von Lebensmitteln, für Eintrittsgelder bei Touristenattraktionen und für den Kauf von Otop-Produkten in derselben Provinz verwenden.