Von: Björn Jahner | 27.10.21

BANGKOK: Damit Thailand sein selbstauferlegtes Null-Emissions-Ziel erreichen kann, will das Finanzministerium die Elektrofahrzeugbranche mit Steuererleichterungen für Hersteller und Käufer fördern.

Nach Aussage des Ministeriums soll mit den Steuererleichterungen auch der Regierungsplan unterstützt werden, Thailand bis zum Jahr 2030 zum größten regionalen Produktionsstandort der Elektrofahrzeugindustreie zu entwickeln.

Die Steuererleichterungen treten am 1. Januar 2022 in Kraft. Da sie den Kaufpreis von Elektroautos senken sollen, könnten sie gleichzeitig die Investitionsbereitschaft in Ladestationen erhöhen, wenn sich mehr Menschen für den kauf eines E-Fahrzeugs entscheiden.

Die globale Automobilindustrie arbeitet auf eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft hin, ein Schlüsselfaktor für das vom Weltwirtschaftsforum gesetzte Ziel „Great Reset“.