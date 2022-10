Von: Björn Jahner | 19.10.22

BANGKOK: Das Kabinett gab am Dienstag seine endgültige Zustimmung zum Erlass der Einkommenssteuer in Höhe von 10 Prozent, die ausländische Schauspieler bei Dreharbeiten in Thailand zahlen müssen.

Die fünfjährige Steuerbefreiung, die das Finanzministerium erstmals im Juni vorgeschlagen hatte, tritt 180 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Königlichen Amtsblatt in Kraft.

Der stellvertretende Regierungssprecher Tipanan Sirichana sagte gegenüber der Presse, dieser Anreiz werde nicht nur ausländische Filmemacher nach Thailand bringen, sondern auch die Einnahmen für filmbezogene Unternehmen und die Tourismusindustrie steigern.

„Es wird Ziele im Land fördern, an denen große Blockbuster gedreht werden oder an denen bekannte Schauspieler gesehen wurden“, erklärte sie.

Dieser Anreiz wird nicht nur die Stellung Thailands in der globalen Filmindustrie stärken, sondern auch Arbeitsplätze in diesem Sektor schaffen und den Binnenkonsum anregen.

Sie führte fort, dass die Steuerbefreiung für ausländische Schauspieler gelte, die in Filmen mitwirken, die in Thailand von ausländischen Unternehmen oder juristischen Personengesellschaften mit Sitz im Ausland produziert werden. Mit der Regelung sollen mindestens 3,5 Milliarden Baht an Einnahmen generiert, die Tür zum Wissensaustausch geöffnet und Thailands zahlreiche touristische Attraktionen präsentiert werden, so Khun Tipanan.

„Die Tourismusabteilung des Ministeriums für Tourismus und Sport wird mit den entsprechenden Behörden zusammenarbeiten. Gemeinsam soll das Bewusstsein für diese Maßnahme gestärkt und ein entsprechendes Ökosystem entwickelt werden“, fügte sie hinzu.