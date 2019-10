Sternleichen verraten erdÃ¤hnliche Geochemie von Exoplaneten

Von: Till Mundzeck dpa | 18.10.19

Das Bild zeigt die Akkretion von felsigem Material zu einem Weißen Zwerg. Die Gesteine wurden von einem metallischen Kugelkern befreit, der den Weißen Zwerg noch umkreist. Foto: University of California, Los Angeles/Mark A. Garlick / markgarlick.com

Wie erdähnlich sind Gesteinsplaneten außerhlab unseres Sonnensystems. Diese Frage beantworten Forscher nach der Analyse von Sternleichen. Demnach sind Gegenstücke zur Erde weit wahrscheinlicher als gedacht.

Washington (dpa/fwt) - Forscher haben auf einem ungewöhnlichen Weg die chemischen Eigenschaften ferner Exoplaneten untersucht: Aus der Analyse von Trümmern zerstörter Planetensysteme schließt das Team um Alexandra Doyle von der University of California in Los Angeles auf die Zusammensetzung der Himmelskörper. Die Auswertung zeige, dass unter den Gesteinsplaneten anderer Sterne viele mit erdähnlichen Eigenschaften sein sollten, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt «Science». Die Ergebnisse steigern demnach die Chance für die Existenz anderer Erden in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße.