Steinmeier verabschiedet Para-Athleten und gratuliert «Wunderkind»

Von: Holger Schmidt (dpa) | 19.08.21

FRANKFURT/MAIN: Fünf Tage vor dem Beginn der Paralympics in Tokio hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 29 Athleten und 26 Betreuer zu den Spielen in Japan verabschiedet. Für ein junges Geburtstagskind war es eine besondere Ehre.

Das «German Wunderkind» durfte als erstes zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, doch es war ihr fast ein bisschen unangenehm. Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher bekniete die seit Donnerstag 17-Jährige Merle Menje regelrecht, zu dem prominenten Gast auf die Bühne zu kommen. Dort gratulierte ihr der Bundespräsident herzlich.

Nachher lächelte die aus Singen stammende, aber für Mainz startende Rollstuhlsprinterin über das ganze Gesicht. «Es war das schönste Geburtstags-Geschenk, das ich mir vorstellen konnte», sagte sie. Vor zwei Monaten war für den Teenager noch nicht an eine Paralympics-Teilnahme zu denken, nach je zwei Gold- und zwei Silbermedaillen bei der EM im Juni ist sie plötzlich dabei. Das Internationale Paralympische Komitee feierte sie als «Wunderkind».

Dass Steinmeier am Donnerstag die mit 55 Athleten oder Betreuern größte aller deutschen Delegationen am Frankfurter Flughafen verabschiedete und dass er sich sogar ausreichend Zeit für Smalltalk nahm und für Wünsche und Weiten interessierte, empfanden die Sportler als große Ehre. «Ich weiß das sehr zu schätzen», sagte Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm: «Das zeigt, welchen Stellenwert der paralympische Sport inzwischen hat.» Es ist das dritte Mal nach Horst Köhler vor Peking 2008 und Joachim Gauck vor Rio 2016, dass ein Staatsoberhaupt ein Paralympics-Team offiziell zu den Spielen verabschiedet.

Eigentlich habe er die deutschen Sportler ja in Japan besuchen wollen, erklärte Steinmeier. «Mein Besuch in Tokio war vorbereitet. Gerne hätte ich sie im Deutschen Haus besucht. Die Pandemie steht dem im Weg», sagte er. «Deshalb freue ich mich sehr darüber, Sie heute wenigstens hier am Flughafen noch einmal zu treffen und Ihnen Erfolg für die Spiele zu wünschen.»

Beucher erblickte unter den Athleten trotz der Umstände aber ausschließlich fröhliche Gesichter. «Wir standen in der letzten Wochen, wenn nicht ein ganzes Jahr seit der Verschiebung, unter Hochspannung», sagte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes: «Nach dem Einchecken ist bei vielen eine Last abgefallen.»

Er fliege jetzt «mit dem guten Gewissen, alles gemacht zu haben, was wir machen konnten. Wir haben eine unwahrscheinliche Impfquote von über 97 Prozent. Das macht mich stolz und zeigt, dass wir um den Ernst der Lage wissen.» Dennoch seien die Athleten «sowas von heiß. Ich habe keinen einzigen getroffen, der mit einem flauem Gefühl einsteigt. Sie zählen Minuten und Stunden, bis es losgeht. Das überwiegt meist die Anspannung und die traurige Gewissheit, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden.»

Insgesamt sind für Deutschland in Japan 134 Athleten und drei Guides am Start. Die gesamte Delegation umfasst 275 Personen. Alle Betreuer und mindestens über 90 Prozent der Athleten sind gegen Corona geimpft. An 18 der 22 Sportarten ist der Deutsche Behindertensportverband beteiligt, nur im Blinden-Fußball, Gewichtheben, Taekwondo und Rollstuhl-Rugby sind keine Deutschen am Start. Die jüngste Athletin, Leichtathletin Lise Petersen, ist 16, die älteste, Dressur-Reiterin Heidemarie Dresing, 66. Das Durchschnittsalter beträgt 33 Jahre.

Zahlreiche Athleten waren schon im Vorfeld zu den Spielen aufgebrochen. Die meisten Leichtathleten zum Beispiel am vergangenen Freitag. Sie erreichten nach 30 Stunden Reise ihr bisher komplett verregnetes Trainingscamp in Miyazaki, rund 1000 Kilometer entfernt von Tokio. Bis zum 28. August werden immer wieder einzelne Athleten, deren Wettkampf später steigt, nach Japan nachreisen.