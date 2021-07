Von: Redaktion (dpa) | 01.07.21

JERUSALEM: Die Präsidenten Israels und Deutschlands, Reuven Rivlin und Frank-Walter Steinmeier, haben angesichts politischer Umbrüche in ihren Ländern die gemeinsamen Interessen betont. Beide Staaten kämpften gegen Antisemitismus, Rassismus und Hass, sagte Rivlin am Donnerstag in Jerusalem vor einem Gespräch mit Steinmeier. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei dabei eine «enge Mitstreiterin».

Wie Rivlin wies auch Steinmeier auf die vom Iran ausgehende destabilisierende Wirkung für die ganze Region hin. «Es geht uns darum, dass wir auf jeden Fall verhindern müssen, dass sich der Iran nuklear bewaffnet.» Uneinig seien sich Deutschland und Israel allenfalls in der Frage, wie dies geschehen könne.

Steinmeier ging auch auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ein. «Eine gute Zukunft wird es am Ende nicht geben ohne eine politische Lösung», betonte er. Er habe so recht noch keine Alternativen zur Zweistaatenlösung gehört. Im Moment gehe es vor alle darum, «ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen der neuen israelischen Führung und der palästinensischen Seite aufzubauen».

Steinmeiers Staatsbesuch fällt in eine Zeit des Umbruchs in Israel. Seit kurzem wird das Land von einer Acht-Parteien-Koalition regiert. Rivlin scheidet in wenigen Tagen aus dem Amt. Auch in Deutschland könnte es den Meinungsumfragen zufolge bei der Bundestagswahl im September einen Regierungswechsel geben.

Steinmeier und Rivlin sind eng miteinander befreundet und nutzten den Besuch, um voneinander Abschied zu nehmen. «Lieber Ruvi, deine Amtszeit endet, unsere Freundschaft bleibt», sagte Steinmeier am Ende seiner emotionalen Ansprache. Rivlin antwortete lächelnd mit «Dankeschön», bevor sich beide umarmten.