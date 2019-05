Von: Ulrich Steinkohl (dpa) | 28.05.19

TASCHKENT (dpa) - Viele reden über die neue Seidenstraße - Usbekistan lag vor Jahrhunderten schon an der alten Handelsroute und profitierte davon. Jetzt öffnet sich das lange Zeit mit harter Hand regierte Land. Der Bundespräsident fährt hin und hat ein paar Botschaften im Gepäck.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die jüngsten Reformen in Usbekistan gewürdigt und die Staatsführung aufgerufen, sie konsequent fortzusetzen. «Wir verfolgen den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufbruch unter Ihrer Führung mit viel Respekt und Sympathie», sagte er am Dienstag in Taschkent zu Staatspräsident Schawkat Mirsijojew nach einem Gespräch. Der Weg sei noch weit. «Aber Deutschland will Sie ermutigen und unterstützen, auf diesem Weg entschlossen weiter zu gehen.» Auch bereits spürbare Fortschritte beim Schutz der Menschenrechte müssten konsequent weiter ausgebaut werden.

Der 2016 ins Amt gekommenen Mirsijojew hat in dem zuvor streng autoritär regierten Land einen vorsichtigen Reformkurs eingeleitet. Steinmeier sagte an seine Adresse: «Sie haben viel Mut und Weitsicht bewiesen. Mit Ihnen hat Usbekistan sich neu geöffnet und sich auf den Weg in eine freiere und offenere Gesellschaft gemacht.»

Mirsijojew versicherte, seine Regierung werde das Vertrauen Deutschlands nicht enttäuschen: «Die Reformen werden nicht immer vorbehaltlos von allen unterstützt. Es ist schwer, es ist mühevoll. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück.»

Steinmeier wurde in Taschkent als hoch willkommener Gast empfangen. Bei der Ankunft warteten der Premierminister und der Außenminister am Flughafen, die mehrspurige Straße ins Zentrum hinein war mit Flaggen beider Länder geschmückt, auf großen Werbetafeln wurde keine Reklame gezeigt, sondern die deutsch-usbekische Freundschaft beschworen. Das Land ist im Umbruch, weg von einem diktatorischen System hin in Richtung Demokratie, aber noch weit davon entfernt. Es ist ein Weg mit ungewissem Ausgang, weil alte Kräfte dagegen halten.

In dieser Situation ist der zweitägige Besuch Steinmeiers für Mirsijojew ein wichtiger Prestigegewinn. Steinmeier hat ein Faible für die Region. 2016 war er schon als Außenminister in Usbekistan gewesen. Mirsijojew kennt er von dessen Berlin-Besuch im Januar. Beide fanden einen Draht zueinander. Der Gegenbesuch nur vier Monate später ist ungewöhnlich und eine Auszeichnung für den Gastgeber.

Dessen Reformbemühungen erkennen auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch an. Sie kritisieren aber, dass das Land weiterhin autoritär regiert werde. Tausende Menschen säßen noch immer aus politisch motivierten Anschuldigungen in Haft, die Medien befänden sich vorwiegend in staatlicher Hand, es gebe keine unabhängigen politischen Parteien und keine Aussicht auf freie Wahlen. «Usbekistan steht erst am Anfang eines langen Weges», sagte Hugh Williamson, bei Human Rights Watch verantwortlich für Europa und Zentralasien, der Deutschen Presse-Agentur.

Steinmeier und Mirsijojew wissen beide, dass Reformen rasch zu wirtschaftlichem Nutzen für die Menschen führen müssen, wenn sie sich durchsetzen sollen. Mirsijojew lud daher deutsche Unternehmen ein, in sein Land zu kommen. Dass das Interesse der deutschen Wirtschaft tatsächlich hoch ist, zeigt die aus Berlin mitgereiste hochrangige Wirtschaftsdelegation. Unter anderem unterzeichnete der VW-Konzern ein Abkommen mit dem staatlichen Automobilhersteller.

Auch aus Sicht der deutschen Wirtschaft gilt: Erste Reformen wie die Konvertierbarkeit der Währung wurden umgesetzt, doch dabei darf Usbekistan nicht stehen bleiben. Administrative Hindernisse müssten ab- und der Finanzsektor ausgebaut werden. Usbekistan ist für deutsche Unternehmen schon deshalb interessant, weil es mit seinen rund 32 Millionen Einwohnern der größte Markt in Zentralasien ist.

Das rohstoffreiche Land (Erdgas, Erdöl, Kohle, Gold, Uran) mit starker Landwirtschaft ist nach Kasachstan der zweitwichtigste deutsche Handelspartner in der Region. Allerdings ist der Handel bislang sehr einseitig. 2017 exportierte Deutschland Güter mit einem Wert von fast 583 Millionen Euro nach Usbekistan, importierte aber von dort nur Waren für knapp 24 Millionen Euro.

Steinmeier kam nicht nur mit freundlichen Worten, sondern auch mit handfesten Taten: Vereinbart wurde auch eine deutliche Aufstockung der deutschen Entwicklungshilfe. Die Bundesregierung sagt für die nächsten zwei Jahre Mittel von 123,8 Millionen Euro zu. 2017 betrugen die Finanzzusagen noch 12,3 Millionen Euro, 2018 waren es 26,8 Millionen. Das Geld fließt vor allem in die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. «Das ist ein Element, mit dem wir den neuen Aufbruch hier in Usbekistan gern von deutscher Seite unterstützen», lautete Steinmeiers Botschaft.