Steinmeier in Kiew

Von: Thomas Lanig (dpa) | 30.05.18

KIEW (dpa) - Das Schicksal der Ukraine wird oft auf den Konflikt im Osten des Landes reduziert. Dagegen wendet sich der Bundespräsident. Mitten in seinen Besuch platzt dann die Nachricht vom Mord an einem Journalisten.

Frank-Walter Steinmeier hat eine besondere Beziehung zur Ukraine. Das glaubt man ihm sofort. In seiner zweiten Amtszeit als Außenminister von 2013 an war er kaum anderswo so oft, nirgendwo sonst hat er seinen Ruf als Chefdiplomat so untermauert wie bei den Verhandlungen um das Minsker Abkommen zur Beruhigung des blutigen Konflikts mit russlandtreuen Separatisten im Osten der Ukraine. Als die Auseinandersetzung im Februar 2014 auf dem Maidan-Platz von Kiew eskalierte, da war Steinmeier nur wenige Meter entfernt. Nun ist er Bundespräsident und wieder in der Ukraine.

«Ich bin diesem Land und den Menschen sehr eng verbunden», sagt Steinmeier. Wie kritisch die Lage in der Ukraine noch immer ist, macht die Nachricht vom Tod des regierungskritischen russischen Journalisten Arkadi Babtschenko deutlich. Er wurde am Dienstagabend in Kiew erschossen. Steinmeier erfährt davon gegen Mitternacht nach Ende seines offiziellen Programms. In der ukrainischen Hauptstadt ist es nicht der erste Mord an einem Journalisten.

Steinmeier verurteilt die Tat und mahnt zum Schutz der Pressefreiheit weltweit. Aber der Mord wirft auch ein Schlaglicht auf die Situation in der Ukraine insgesamt. Hat das Land überhaupt eine Chance auf dem Weg nach Europa? Oder wird alles immer schlimmer?

Bei einer Podiumsdiskussion mit Steinmeier sagt der Schriftsteller Jurko Prochasko in Anlehnung an ein physikalisches Gedankenexperiment, man wisse nicht, ob die Katze - die Ukraine - nun tot oder lebendig sei. Vermutlich sei sie beides: tot und lebendig.

Zuvor hatte Steinmeier Präsident Petro Poroschenko mit klaren Worten ins Gewissen geredet. Der Konflikt in der Ost-Ukraine dürfe das Land «nicht in Geiselhaft nehmen». Nationalismus und Korruption gefährdeten die Zukunft.

Immer wieder betont Steinmeier, er sei nun nicht mehr als Außenminister unterwegs, sondern als Staatsoberhaupt, und klar erkennbar will er sich diesmal nicht in erster Linie mit dem Konflikt im Osten befassen, sondern die Ukraine ein Stück in Richtung demokratische Reformen schieben. Transparenz, Effizienz, Rechtsstaatlichkeit: Poroschenko nimmt das ungerührt zur Kenntnis.

Das Staatsoberhaupt ist wieder mittendrin im diplomatischen Geschehen, wie der einstige Außenminister. Und der Eindruck drängt sich auf, dass er nun nach erfolgreicher Regierungsbildung in Berlin wieder mehr die internationale Bühne sucht. Zuhause hatten schon viele gefragt, was wohl nun noch kommen wird für das Staatsoberhaupt in seinem weitgehend repräsentativen Amt.

In diesen Wochen gibt Steinmeier darauf eine klare Antwort: reisen, reisen, reisen. Heute in der Ukraine, nächste Woche nach Polen, vor zwei Wochen waren die Niederlande dran, davor die Schweiz, kurz davor Portugal - seit Jahresanfang Jordanien und der Libanon, Japan, Südkorea, Indien.

Zehn Länder in fünf Monaten. Mancher sieht ihn deshalb schon als eine Art «Über-Außenminister». Im Juni geht es in die USA, wenn auch nicht nach Washington. In Kalifornien trifft er eher das demokratische Anti-Trump-Amerika, dazu Größen der digitalen Welt im Silicon Valley. Dass er den damals noch nicht zum Präsidenten gewählten Donald Trump einmal einen «Hassprediger» genannt hat, wird auch auf den Auslandsreisen immer wieder gerne zitiert.

Die Reisefrequenz Steinmeiers ist derzeit auch deutlich höher als bei seinem Vorgänger Joachim Gauck. Obwohl er sich bei seiner Amtsübernahme im März 2017 eigentlich innenpolitische Schwerpunkte gesetzt hatte. Auf seiner Deutschlandreise hat er alle 16 Bundesländer besucht und über die Zukunft der Demokratie gesprochen. Er hat sich auch innenpolitisch eingemischt.

Am Donnerstag kommt nun Heiko Maas nach Kiew, der neue Außenminister. Da ist Steinmeier wieder zurück in Deutschland. In Würzburg spricht er dann zur Eröffnung des Africa-Festivals. Irgendwie auch ein internationaler Termin. Und am Dienstag geht es nach Warschau - ein diplomatisch schwieriges Terrain derzeit.