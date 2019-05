Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.19

LJUBLJANA (dpa) - Die Sorgen sind groß: Werden bei der Europawahl extreme Kräfte von rechts und links erstarken? Der Bundespräsident setzt bei seinem Besuch in Staaten in Südosteuropa Zeichen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat davor gewarnt, in Europa wieder in nationale Eitelkeiten zu verfallen. «Wenn wir wollen, dass Frieden und gute Nachbarschaft bleiben, wenn wir nicht wollen, dass Gegnerschaft und Konkurrenz, nationale Eitelkeiten das europäische Spielfeld wieder beherrschen, dann bedarf es eben einer Teilnahme der Mitbürgerinnen und Mitbürger in Europa an den Wahlen zum Europäischen Parlament», sagte Steinmeier am Donnerstag in Ljubljana während eines zweitägigen Besuchs in Sloweniens.

Es freue ihn, dass 21 europäische Staatspräsidenten den Aufruf zur Europawahl unterzeichnen wollten und zur Stärkung Europas aufrufen. Steinmeier und 20 weitere Staatsoberhäupter von EU-Ländern hatten in einem gemeinsamen Appell die EU-Bürger eindringlich zur Teilnahme an den Europawahlen in rund zwei Wochen aufgerufen. In dem am Donnerstag verbreiteten Schreiben bekennen sich die 21 Staatsoberhäupter zur europäischen Integration, zu den gemeinsamen Institutionen, und sie erklären ihren Willen, Europa als gemeinsame Union fortzusetzen.

In dem Aufruf, der von Steinmeier angestoßen und betrieben wurde, heißt es unter anderem: «Mit der europäischen Einigung hat sich eine jahrhundertelange Hoffnung auf Frieden in Europa erfüllt, nachdem ein entfesselter Nationalismus und andere extreme Ideologien Europa in die Barbarei zweier Weltkriege geführt haben.» Die Europawahl 2019 habe eine besondere Bedeutung. Erstmals wolle mit Großbritannien ein Mitgliedsland die Union verlassen.

In den Mitgliedsländern bestünden durchaus unterschiedliche Ansichten. Einigkeit bestehe jedoch darin: «Nur eine starke Gemeinschaft wird sich den globalen Herausforderungen unserer Zeit stellen können: Die Folgen von Terrorismus, Klimawandel, wirtschaftlicher Globalisierung und Migration machen nicht an nationalen Grenzen Halt.»

Europa halte sehr unterschiedliche Meinungen und Konzepte aus. «Doch ein Zurück zu einem Europa, in dem die Staaten nicht mehr gleichberechtigte Partner, sondern Gegner sind, darf es nicht geben.»

Zwischen den Zeilen kann in dem Aufruf auch eine kritische Distanz zum Rechtspopulismus und zur Weigerung herausgelesen werden, Flüchtlinge aufzunehmen. Daher ist bemerkenswert, dass auch die Präsidenten von Italien, Ungarn und Polen unterzeichnet haben, deren Regierungen eine deutlich europakritische Haltung einnehmen.

Steinmeier besucht für zwei Tage Slowenien. Neben Treffen mit Präsident Borut Pahor waren auch Gespräche mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Dejan Zidan, sowie mit Ministerpräsident Marjan Sarec eingeplant. Slowenien gilt unter den jungen EU-Staaten als besonders europafreundlich. Präsident Pahor wird als Brückenbauer zu den restlichen Balkanstaaten gesehen. Steinmeier war zuvor bereits in Bulgarien und Kroatien.

Dazu sagte er, es gebe ein unterschiedlich hohes Maß an Zustimmung in Europa. Und in Teilen südosteuropäischer Staaten sei die Skepsis eben verstärkt vorhanden. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, gerade auch Präsenz in Osteuropa zu zeigen. Denjenigen, die sich in einer europäischen Randlage sähen, wolle er sagen, dies könne man beim Blick auf die Landkarte so verstehen, «aber diese Länder gehören zum Herzen Europas. Sie sind ein wichtiger Teil Europas. Dies zu versichern, dazu waren solche Reisen gut.»

Er sei daher auch sehr bewusst am Europatag nach Slowenien gefahren. Slowenien sei jetzt seit 15 Jahre in der EU und Deutschland ein enger Partner geworden.