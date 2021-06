Steinmeier: Europa braucht Signal des Aufbruchs nach Corona-Krise

BERLIN: Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu einer Weiterentwicklung der Europäischen Union nach der Überwindung der Corona-Pandemie aufgerufen.

Europa, über das gern leichtfertig schlecht geredet werde, habe «nach einigen nationalen Reflexen» am Anfang der Krise ein «wirklich bemerkenswertes Maß an Zusammenhalt und Solidarität gezeigt», sagte er am Donnerstag in Berlin nach einem Gespräch mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Steinmeier würdigte das 750-Milliarden-Aufbauprogramm der EU. «Das ist ein Signal des Zusammenhalts. Wir brauchen aber auch ein Signal des Aufbruchs in Europa für die Zukunft nach der Krise», betonte er. Dieses werde es nur geben, wenn stärker als in der Vergangenheit das Bewusstsein entstehe, dass Europa nicht nur die EU-Institutionen in Brüssel seien, sondern auch die 27 Mitgliedsstaaten und alle Bürgerinnen und Bürger. Die Veränderung der globalen Kräfte habe sich beschleunigt. «Und die Welt wartet eben nicht ohne weiteres auf Europa», sagte Steinmeier.

«Im ersten Schreck hat es schon diese nationalstaatlichen Einigelungen gegeben», sagte Van der Bellen im Rückblick auf den Beginn der Corona-Pandemie. Mit jedem Tag sei in den Mitgliedsstaaten aber die Erkenntnis gewachsen, dass dies eine Sackgasse sei. «Die EU hat sich letztlich bewährt.» Van der Bellen rief die Bürger mit Blick auf die laufende Konferenz über die Zukunft Europas dazu auf, nicht pauschal «die EU» zu kritisieren, sondern genau zu sagen, was ihnen missfalle.