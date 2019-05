Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.19

LJUBLJANA (dpa) - Die Jugend entscheidet über die Zukunft Europas. Deshalb sollte man zuhören, welche Erwartungen sie an Europa haben. Und sie sollte zur Wahl gehen, in allen EU-Staaten, sagt Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ängste kleinerer EU-Mitglieder vor einer wachsenden Dominanz Deutschlands nach dem Brexit zu zerstreuen versucht. Der Bundespräsident sagte während seines Besuches in Slowenien am Freitag in der Hauptstadt Ljubljana, Deutschland sei sicherlich eine große Volkswirtschaft in Europa. «Aber seien sie sicher, wir wissen sehr genau, wie sehr wir auf andere Mitglieder angewiesen sind.»

Die deutsche Volkswirtschaft beruhe im übrigen gerade auch auf dem freien Handel mit den anderen EU-Mitgliedern. Er hoffe daher, dass der Austritt des Nettozahlers Großbritannien keine derartigen Besorgnisse auslöse, fügte Steinmeier hinzu. Gerade in den südosteuropäischen Mitgliedsländern gibt es ein deutlich spürbares Gefühl, europäische Kolonie zu sein.

Nach den Worten Steinmeiers ist Slowenien indessen ein Beispiel dafür, dass man Europapolitik auf Augenhöhe betreiben könne, obwohl beide Länder unterschiedlich groß seien. Sloweniens Präsident Borut Pahor unterstrich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz, Deutschland habe immer Verständnis für die slowenische Unabhängigkeit gehabt, ohne Gegenleistungen zu verlangen. Deutschland sei aber für Slowenien nicht nur ein wichtiger politischer, sondern auch einer der wichtigsten Wirtschaftspartner.

Steinmeier betonte, kein einziges EU-Mitglied allein sei in der Lage, Probleme wie Klima- und Umweltschutz, Digitalisierung, Migration oder Sicherheitsfragen allein zu lösen. Das gehe angesichts der globalen Herausforderungen nur gemeinsam. Man müsse die Veränderungen in der Welt sehen, mit den großen Volkswirtschaften China und USA, und daraus für Europa die Schlüsse ziehen. Europa werde da nur im Ganzen wahrgenommen, nicht einzelne Staaten. Die Unterscheidung in groß und klein werde dem also nicht gerecht.

Der Aufruf von 21 europäischen Staatsoberhäupter, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen, galt insbesondere auch der Jugend in Europa. Man müsse zuhören, welche Erwartungen die jungen Menschen an Europa hätten, sagte der slowenische Präsident. Steinmeier und Pahor diskutierten am Freitag an der Universität in Ljubljana mit Studenten über die Zukunft Europas.

Steinmeier wies darauf hin, dass zwar viele Schüler und Studenten zeitweise im europäischen Ausland lebten. Dieser Austausch sei aber bei Auszubildenden in der Lehre noch deutlich ausbaubar. Dazu müssten auch die ausbildenden Betriebe mehr bereit sein, machte Steinmeier deutlich. Pahor sagte, er hoffe, dass die jungen Menschen zur Europawahl gingen und so die Wahlbeteiligung vom letzten Mal deutlich höher ausfalle.

Steinmeier hatte Slowenien zwei Tage lang besucht. Themen des Besuches waren die Europawahl in zweieinhalb Wochen sowie der Aufruf der 21 EU-Staatsoberhäupter.

Der Bundespräsident war vor kurzem bereits in Bulgarien und Kroatien. Dazu hatte er am Donnerstag gesagt, in Teilen der südosteuropäischen Staaten sei EU-Skepsis verstärkt vorhanden. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, vor der Europawahl gerade auch Präsenz im Osten zu zeigen. Denjenigen, die sich in einer europäischen Randlage sähen, wolle er sagen, dies könne man beim Blick auf die Landkarte so verstehen, «aber diese Länder gehören zum Herzen Europas. Sie sind ein wichtiger Teil Europas. Dies zu versichern, dazu waren solche Reisen gut.»

Der Bundespräsident warnte am Donnerstag auch davor, in Europa wieder in nationale Eitelkeiten zu verfallen. «Wenn wir wollen, dass Frieden und gute Nachbarschaft bleiben, wenn wir nicht wollen, dass Gegnerschaft und Konkurrenz, nationale Eitelkeiten das europäische Spielfeld wieder beherrschen, dann bedarf es eben einer Teilnahme der Mitbürgerinnen und Mitbürger in Europa an den Wahlen zum Europäischen Parlament», sagte er.