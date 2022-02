BERLIN: Gleich nach seiner Wiederwahl hatte sich Deutschlands Staatsoberhaupt an Kremlchef Putin gewandt. Damals forderte Steinmeier ein Einlenken in der Ukraine-Krise. Jetzt ruft Putin zu einem Ende des Krieges auf.

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Russlands Präsident Wladimir Putin eindringlich dazu aufgefordert, den Angriff auf die Ukraine sofort zu beenden.

«Stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt!», sagte Steinmeier am Freitag in einer Erklärung in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue. Putin habe «unter lügnerischen Vorwänden einen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt».

Es sei furchtbar, was die Menschen dort jetzt durchleben müssten: «Tod und Verwundung, Zerstörung, Vertreibung, viel tausendfaches Leid, ganz in unserer Nähe.» Putin vergieße das Blut jenes Volkes, dass er eben noch Brudervolk genannt habe.

Steinmeier betonte, Deutschland sei in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die Opfer dieses Krieges seien. «Auch für die Menschen in Russland wird das Handeln ihres Präsidenten bittere Folgen haben. Ich sage ihnen allen: Wir wollen keine Feindschaft mit dem russischen Volk. Im Gegenteil. Aber dieses Unrecht kann nicht ohne deutliche Antwort bleiben.»

Dafür arbeite die deutsche Regierung gemeinsam mit ihren Partnern in Nato und EU. «Darauf können Sie vertrauen.» Das Staatsoberhaupt betonte: «Deutschland wird seinen Teil dazu beitragen, um Putin von Gewalt gegen unsere Partner im Bündnis abzuschrecken und abzuhalten.» Dies werde den Deutschen «manches abverlangen».

Steinmeier erneuerte seinen Appell an den Kremlchef, nicht die Stärke der Demokratien zu unterschätzen. Dies sollten auch die Menschen in Deutschland nicht tun. «Es ist gut, dass die Menschen auf die Straßen und Plätze in unserem Land gehen und genau das zum Ausdruck bringen. Zeigen wir den Menschen in der Ukraine unsere Anteilnahme und Solidarität.»

«Der russische Präsident soll nicht eine Sekunde glauben, dass die Menschen in Deutschland und Europa diese brutale Gewalt einfach hinnehmen», sagte Steinmeier weiter. Zugleich solle man den Menschen in Russland, die Frieden wollten, zeigen, dass sie nicht allein da stünden. «Zeigen wir einander und unseren Partnern gerade jetzt, was uns wichtig ist: Wir wollen Frieden, wir wollen Freiheit, Recht und Selbstbestimmung für die Völker Europas.»

Deutsche AfD-Spitze verurteilt Vorgehen Russlands

BERLIN: Die Parteispitze der rechtspopulistischen AfD hat in Deutschland Position gegen den russischen Angriff auf die Ukraine bezogen.

«Das gewaltsame, die territoriale Integrität der Ukraine verletzende Vorgehen Russlands wird vom Bundesvorstand der Alternative für Deutschland uneingeschränkt verurteilt», hieß es in einer Mitteilung des Vorstands am Freitag. Gefordert wird zudem «die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen russischer Streitkräfte als Voraussetzung für die Beendigung der militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine».

Zuvor hatten Verteidigungspolitiker der Partei in einem Papier gefordert, die deutsche Regierung müsse nun den «Bündnispartnern die uneingeschränkte Unterstützung zusichern und gemeinsam mit den Bündnispartnern und der Weltgemeinschaft den Verantwortlichen für diese Katastrophe klar benennen: Die russische Staatsführung.» Auch die Drohung und Anwendung von Sanktionen dürfe als Verhandlungsoption nicht ausgeschlossen werden.

Außenpolitiker der Bundestagsfraktion forderten dagegen in einem eigenen Papier vom Donnerstag, die Bundesregierung müsse «auf die Konfliktparteien einwirken, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren» und einen unmittelbaren Waffenstillstand einfordern. Sie hielten zudem fest: «Sanktionen sind abzulehnen. Sie haben schon in der Vergangenheit nicht die gewünschte Wirkung entfaltet und schaden in erster Linie der deutschen Wirtschaft.»

Zum Thema Sanktionen äußerte sich der Vorstand in seiner Mitteilung nicht. Er sprach sich angesichts der Situation dafür aus, deutlich mehr in Verteidigung zu investieren und die Wehrpflicht wieder einzuführen, was auch im AfD-Parteiprogramm steht. «Dieser Konflikt zeigt, dass die Bundeswehr nicht einmal ansatzweise einsatzbereit ist».