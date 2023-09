Von: Björn Jahner | 29.09.23

BANGKOK/PHNOM PENH: Thailand und Kambodscha wollen den bilateralen Handel bis 2025 auf 15 Milliarden US-Dollar (550 Milliarden Baht) pro Jahr steigern. Dies wurde während des eintägigen offiziellen Besuchs von Premierminister Srettha Thavisin am Donnerstag (28. September 2023) vereinbart.

Der thailändische Regierungschef traf am Donnerstagmorgen in Phnom Penh zu seinem ersten offiziellen bilateralen Besuch in einem Land ein. Es war seine zweite Auslandsreise als Premierminister nach der Teilnahme an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in der vergangenen Woche.

In Phnom Penh wurde Srettha von seinem kambodschanischen Amtskollegen Hun Manet im Friedenspalast, dem Hauptsitz des kambodschanischen Premierministers, empfangen.

Hun Manet ist der Sohn des langjährigen kambodschanischen Staatschefs Hun Sen und wurde Ende letzten Monats am selben Tag zum Premierminister ernannt.

Beide Seiten vereinbarten, den bilateralen Handel innerhalb von zwei Jahren auf 15 Milliarden Dollar zu steigern und gleichzeitig die Grenzkontrollpunkte und die Eisenbahnverbindungen für Güterzüge zu verbessern.

Das bilaterale Handelsvolumen belief sich im Jahr 2022 auf 4,67 Milliarden US-Dollar und ist damit seit 2015, als der bilaterale Handel 1,83 Milliarden US-Dollar betrug, jedes Jahr gestiegen.

Die beiden Staatsoberhäupter trafen sich zu bilateralen Gesprächen mit dem Ziel, die Zusammenarbeit in allen Bereichen von gegenseitigem Nutzen im bilateralen und multilateralen Rahmen weiter zu vertiefen und auszubauen, heißt es in einer Erklärung des kambodschanischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit.

Der Besuch Sretthas in Kambodscha werde „die traditionellen Bindungen der Freundschaft weiter stärken und die vielseitige Zusammenarbeit zwischen den beiden Nationen fördern“.

„Es wird erwartet, dass der Besuch den Völkern beider Länder gegenseitigen Nutzen bringt und zur Förderung von Frieden, Stabilität und Wohlstand innerhalb der ASEAN-Gemeinschaft und darüber hinaus beiträgt“, so das Ministerium.

Während ihres Treffens im Friedenspalast nahmen die beiden Premierminister auch an einer Übergabezeremonie für das Transit- und Aufnahmezentrum für Opfer des Menschenhandels und andere gefährdete Gruppen teil, das sich in Poipet, einer kambodschanischen Stadt an der Grenze zu Thailand, befindet. Nach Angaben des kambodschanischen Außenministeriums handelt es sich bei dem Zentrum um eine bilaterale Initiative.

Premierminister Srettha sollte auch hochrangigen kambodschanischen Politikern einen Höflichkeitsbesuch abstatten, darunter Hun Sen, dem Vorsitzenden des Persönlichen Beirats von König Norodom Sihamoni, Say Chhum, dem amtierenden Staatsoberhaupt und Präsidenten des Senats, und Khuon Sudary, dem Präsidenten der Nationalversammlung, wie die „Khmer Times“ am Donnerstag berichtete.

Der thailändische Staatschef legte auch einen Kranz am Unabhängigkeitsdenkmal nieder und erwies der Statue des verstorbenen kambodschanischen Königs Norodom Sihanouk im Königspalast seine Ehre.