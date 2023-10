Von: Björn Jahner | 05.10.23

Foto: The Nation

PHICHIT: Die Bewohner entlang des Yom-Flusses in Phichit in der Nordregion von Thailand wurden am Donnerstag (5. Oktober 2023) vor steigenden Wasserständen gewarnt, die niedrig gelegene Gebiete bedrohen. Beamte haben entlang des Flussufers gelbe Flaggen aufgestellt, um auf die drohende Gefahr hinzuweisen.

Rote Flaggen werden gehisst, wenn die Gefahr besteht, dass der Fluss in Ufergemeinden überläuft. Dies geschieht bereits in einigen Gebieten, insbesondere im nördlichen Bezirk Sam Ngam, wo rund 300 Haushalte nach einer Woche heftiger Regenfälle bereits von den Überschwemmungen des Yom-Flusses betroffen sind.

Foto: The Nation

Die Dorfbewohner in den gefährdeten Gebieten fordern die Behörden dringend auf, einen dauerhaften Flussdamm zu bauen, um das Problem langfristig zu lösen. Jamrat Phosala, eine Bewohnerin des Bezirks Sam Ngam, betonte, dass die Häuser in ihrer Region jedes Jahr während der Regenzeit überflutet werden, manchmal sogar bis zum zweiten Stockwerk. „Ein Damm am Yom-Fluss könnte helfen, das Problem zu lösen“, sagte sie.

Foto: The Nation

Flussaufwärts in der Nachbarprovinz Phitsanulok hat der Yom-Fluss einen Pegelstand von 5,15 Metern erreicht und eine hohe Fließgeschwindigkeit von 301 Kubikmetern pro Sekunde. Tausende von Haushalten wurden in der Provinz bereits überflutet, nachdem der Fluss Anfang der Woche im Bezirk Mueang und anderenorts durch die Flutmauern gebrochen war.

Die am schlimmsten betroffenen Bezirke in Phichit sind die entlang des Flusses gelegenen Gemeinden Sam Ngam, Pho Prathap Chang, Bueng Narang und Bang Mun Nak. Auch in der benachbarten Provinz Sukhothai trat der Yom über die Ufer und überschwemmte rund 500 Haushalte. Die Lage bleibt angesichts des steigenden Wasserstandes weiterhin besorgniserregend, und die Bewohner sind auf die Unterstützung der Behörden angewiesen, um das Ausmaß der Schäden zu minimieren.