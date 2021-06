PATTAYA: Seit mehr als zwei Monaten wird Pattayas weltberühmte Nachtleben- und Unterhaltungsindus­trie von der Provinzverwaltung Chonburi per Notverordnung zur Schließung gezwungen.

Nachdem internationale Besucher aufgrund der strikten Quarantäneregeln auch im zweiten Corona-Jahr ausbleiben und die dritte Viruswelle in Pattaya zum Erliegen des dringend benötigten Inlandstourismus gesorgt hat, nimmt in der Bevölkerung die Frustration zu.



Auch wenn Restaurants, Straßenküchen etc. unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen dürfen und die Strände der Stadt wieder für Besucher geöffnet sind, herrscht in der in Vor-Corona-Zeiten für ihr lebhaftes Nachtleben weltbekannten Touristenmetropole am Golf von Thailand weiterhin absoluter Stillstand. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass in den Außenbezirken der Stadt und in den bei ausländischen Residenten beliebten Wohngegenden, wie z.B. in der sogenannten „Darkside“, das Leben vergleichsweise normal weiter geht. Da für den Großteil der lokalen Wirtschaft der internationale und inländische Tourismus die einzige Einnahmequelle ist, profitiert er davon nicht. Das hat zur Folge, dass sich Missmut in den Bevölkerungsteilen breitmacht, die durch die Corona-Maßnahmen in die Arbeitslosigkeit gestürzt wurden.



Ungeachtet der Tatsache, dass sich die gemeldeten Covid-19-Ausbrüche der letzten Wochen fast ausschließlich auf Wanderarbeitercamps großer Bauprojekte beschränkten, gibt es bei den Behörden bisher keinen Plan zur Aufhebung der Schließungsanordnung für das Unterhaltungsgewerbe.



Kritiker des Entertainmentverbots weisen stattdessen auf das hohe Covid-19-Risiko hin, das von den völlig mit Menschen überladenen LKWs ausgeht, mit denen Bauarbeiter aus den Camps abgeholt und zur Arbeit gebracht werden. Sie argumentieren, dass sowohl in den Camps als auch bei den Transporten der Arbeitskräfte alle geltenden Regeln zur sozialen Distanzierung missachtet werden und ein neuer Covid-19-Ausbruch von den Verantwortlichen billigend in Kauf genommen wird.