KANCHANABURI: In den Vajiralongkorn-Staudamm flossen am Montag 100 Millionen Kubikmeter Wasser, aber nur 53 Millionen Kubikmeter wurden abgelassen.

Die Talsperre hat 93 Prozent ihrer Kapazität erreicht. Ungefähr 100 Häuser in Sangkhla Buri, stromaufwärts vom Staudamm, stehen unter Wasser. Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ beschweren sich die Bewohner nicht. Sie hatten auf überschwemmungsgefährdetem Land gebaut, unter Missachtung des Rates des Stromversorgers Electricity Generating Authority of Thailand. Waiwit Saengpanit, Direktor des Staudamms, sagte am Montag, die Abflussrate sei erhöht worden, um im nächsten Monat weiteren Starkregen aufzunehmen. Bis zum kommenden Montag wurde die Abflussrate auf 53 Millionen Kubikmeter pro Tag festgelegt. Der Anstieg des Pegels um 10 bis 20 Zentimeter pro Tag resultiert aus anhaltendem Regen in den Bezirken Thong Pha Phum und Sangkhla Buri..