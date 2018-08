Staudämme geben reichlich Wasser ab

THAILAND: Alle großen und mittelgroßen Staudämme im Land lassen weiter Wasser ab und bereiten sich wegen des Sturms „Bebinca“ auf die Aufnahme von reichlich Regenwasser vor.

Laut dem Generalsekretär Somkiat Prajamwong vom Office of National Water Resources (ONWR) gilt das besonders für die Talsperren Kaeng Krachan in Phetchaburi, Srinagarind und Vajiralongkorn in Kanchanaburi, Ratchaprapa in Surat Thani und Khun Dan Prakan Chon in Nakhon Nayok. Der Staudamm Khun Dan Prakan Chon steht unter besonderer Beobachtung, nachdem am 13. August eine Sturzflut aus den Bergen zum plötzlichen Hochwasser an zwei Wasserfällen in Nakhon Nayok führte. Der Damm mit einer Kapazität von 225 Millionen Kubikmetern Wasser hält jetzt 188 Millionen Kubikmeter Wasser oder 83 Prozent seiner Kapazität. Der Zufluss am Mittwoch betrug 12 Millionen Kubikmeter, während der Damm drei Millionen Kubikmeter abließ. Da in den nächsten Tagen wahrscheinlich mehr Regenwasser in den Staudamm fließt, muss die Wasserabflussrate möglicherweise angepasst werden, sagte Somkiat. Der Vajiralongkorn-Staudamm gibt Wasser in Höhe von 42 Millionen Kubikmeter pro Tag ab.