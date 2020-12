BANGKOK: Ein thailändisches pharmazeutisches Start-up-Unternehmen wird am Dienstag einen Vertrag unterzeichnen, um experimentelle Dosen seines Covid-19-Impfstoffs für den Einsatz in Humanversuchen zu produzieren.

Baiya Phytopharm ist eine von mehreren thailändischen Organisationen, die Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus machen, sagte der Vorsitzende des staatlichen Unterkomitees für Unternehmensentwicklung, Thewin Wongwanich. Thailand hat bereits einen Beschaffungsdeal in Höhe von 6 Milliarden Baht für 26 Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca/Oxford unterzeichnet, baut aber auch eigene Impfstoff-Forschungsprogramme auf.



Eines davon mit einer hohen Erfolgsrate ist Baiya Phytopharm, ein thailändisches Start-up, das von Forschern der Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der Chulalongkorn Universität gegründet wurde. Dessen Impfstoff aus Pflanzenblättern hat Tests in Labors bestanden. Baiya Phytopharm wird am Dienstag einen Vertrag über die Zusammenarbeit mit der Government Pharmaceutical Organisation und Kingen Biotech unterzeichnen, um von April bis Juni nächsten Jahres Impfstoffe zu produzieren und Tests an Menschen durchzuführen. Thewin sagte weiter, Baiya Phytopharm werde am Freitag (18. Dezember) ein Fundraising-Projekt über 500 Millionen Baht starten.