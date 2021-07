BANGKOK: Der Start der Saison 2021 der Thai League 1 wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie auf den 13. August verschoben, teilte der Thailändische Fußballverband (FAT) mit. Ursprünglich sollte die Liga bereits am 31. Juli beginnen.

Der Saisonauftakt fängt mit dem Thailand Champions Cup zwischen dem Meister der Thai League 1 (BG Pathum United) und dem FA-Cup-Sieger (Chiang Rai United) am 8. August an. Die Sports Authority of Thailand (SAT) hat ihre 88 Sportverbände angewiesen, Veranstaltungen mit großen Menschenmengen abzusagen oder zu verschieben, um den Covid-19-Protokollen der Regierung zu entsprechen.