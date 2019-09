Stars und Sternchen entrümpeln ihren Kleiderschrank

Von: Björn Jahner | 05.09.19

BANGKOK: Markenware zum Bruchteil ihres Originalpreises zu shoppen muss in Thailand nicht zwangsläufig etwas mit Produktpiraterie zu tun haben! Davon kann man sich noch bis Sonntag beim „Angel’s Used Items Sale“ im Seacon Square überzeugen.

Mehr als 900 Berühmtheiten beteiligen sich an dem Flohmarkt für Second-Hand-Markenware.

Die beliebte Verkaufsveranstaltung für Markenwaren, vorwiegend aus dem Mode-, Fashion und Kosmetikbereich, wird auch in diesem Jahr wieder in der ersten Etage des Einkaufszentrums an der Srinakarin Road ausgerichtet und gleicht einem Flohmarkt für ansonsten hochpreisige Marken-Accessoires.Das Besondere: Mehr als 900 Stewardessen und Stewards, Schauspielerinnen und Schauspieler sowie viele bekannte Stars haben ihren Kleiderschrank entrümpelt und bieten ihre Second-Hand-Waren zum attraktiven Preis an.

Stars trennen sich von ihren Schätzen

Sneaker zum attraktiven Preis und der Gewissheit, von einer Berühmtheit getragen worden zu sein.

Der VIP-Flohmarkt ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Im ersten werden Markenwaren von vorwiegend Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern von Thai Airways International, Japan Airlines, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air, NokScoot, New Gen Airways, Qatar Airways, Royal Jordanian Airlines, Kuwait Airways, Swiss International Air Lines, Asia Atlantic Airlines und Cathay Pacific angeboten. In der zweiten Shopping-Zone haben Stars und Sternchen ihren Flohmarktstand aufgebaut und bieten ihre persönlichen, jedoch überflüssig gewordenen Schätze zum attraktiven Preis an.

Frauenherzen schlagen beim Anblick auf das große Angebot an Handtaschen gewiss schneller.

So unter anderem Rodmay Kaneungnich, Amy Klinprathum, Sarah Casinghini, Pai Sitang, Film Rattapoom, Hana Tassanawalai, Guitar Siripich, Jeans Gewalin, NawatItsaragrisil, Ko Theerasak, Ae Jirakorn, Amp Sutee, Point Cholawit, Nampetch Teeyapar und Gina Anna.

Der Seacon Square befindet sich in der 55 Srinakarin Road und hat täglich von 10.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Infos auf Facebook.