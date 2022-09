Foto: The Nation

KOH CHANG: Auf Koh Chang in der Provinz Trat an der Ostküste des Golfs von Thailand wurde eine Seniorin aus einem Haus gerettet, das von einem Erdrutsch in Folge sintflutartiger Regenfälle eingeschlossen wurde.

Nach Aussage von Nationalparkleiter Dusit Samutrakapong wurde die Insel zwei Tage lang von schweren Regenfällen heimgesucht worden. Seit Mittwochabend seien mehr als 220 mm Regen gefallen, was dazu geführt hatte, dass Abflüsse von den Wasserfällen Than Mayom und Khlong Plue die nahegelegenen Straßen überfluteten.

Foto: The Nation

Gegen 7.30 Uhr wurden Retter der Sawang Boon Chuay Lua Foundation benachrichtigt, dass ein gemietetes Zimmer in der Nähe des Klong Prao Beach von einem Erdrutsch getroffen wurde. Als sie die Unglücksstelle erreichten, fanden sie eine Seniorin vor, dessen Zimmer vom Erdrutschgetroffen wurde. Die Rettungskräfte benötigten etwa eine halbe Stunde, bis sie die Frau aus ihrer misslichen Lage befreien und zur Behandlung ins Krankenhaus bringen konnten.

Foto: The Nation

Koh Changs stellvertretende Bürgermeister Tirasak Sruamcheepmasua sagte gegenüber der Presse, dass die Straße Ban Klong Son–Ban Had Sai Khao auf einem 30 Meter langen Abschnitt eingebrochen war, wodurch eine der beiden Fahrspuren am Morgen unpassierbar war. Er führte fort, dass die Straße zwischenzeitlich repariert wurde, Lastwagen die Strecke jedoch meiden sollten.

Überschwemmt wurden auch mehrere Straßen in der Nähe zu den beliebten Stränden der Insel, u.a. Ban Had Sai Khao, Ban Chaiyachet und Ban Klong Son. In Ban Klong Son brach ein Kanal über die Ufer und überschwemmte mehrere Häuser.

Foto: The Nation

Die Beamten riefen zwischenzeitlich auch die Fährbetreiber zu besonderer Vorsicht auf, da das Meer in Folge der starken Regenfälle rauer geworden ist.