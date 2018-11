Im Süden gilt in den nächsten Tagen: Regenschirm nicht vergessen! Foto: The Nation

THAILAND: Das Meteorologische Amt hat die Bevölkerung in elf südlichen Provinzen vor Starkregen gewarnt.

Ein Tiefdruckgebiet liegt über dem Golf von Thailand und zieht zur Andamanensee. Es bringt bis zum Samstag heftige Niederschläge. Am 7. und 8. November in Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun. Am 9. und 10. November in Phetchaburi, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun. Meteorologen sagen Sturzfluten, Überschwemmungen und im Golf von Thailand zwei Meter hohe Wellen voraus.