Starkregen für 40 Provinzen vorausgesagt

Der hohe Norden des Landes wird derzeit in vielen Regionen von Sturzfluten und Überschwemmungen heimgesucht. Foto: The Nation

THAILAND: Die meteorologische Behörde sagt für das Wochenende in 40 Provinzen Unwetter voraus.

Sturzfluten und Überschwemmungen werden am Sonntag vor allem in Mae Hong Son im Norden, Loei im Nordosten, Nakhon Sawan in der Zentralregion und Nakhon Nayok im Osten treffen.

Dutzende Provinzen kämpfen bereits mit Hochwasser, weil der Monsun und der Tropensturm „Higos“ Starkregen brachten. Überflutungen und Schlammlawinen werden aus der Provinz Phae gemeldet. Dort musste der Highway1022 (Pa Daeng-Natong) im Tambon Cho Hae nach einem Erdrutsch gesperrt werden. Fünf Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten. Weiter berichten thailändische Medien, dass in der Provinz Nan ein Mann im Fluss Nan ertrank. Der 62-Jährige aus dem Bezirk Santisuk wurde von der Strömung mitgerissen, als er fischen ging. Rettungskräfte bargen seine Leiche zwei Stunden später. Der starke Regen ließ das Wasser des Nan-Flusses und seiner Nebenflüsse in den Bezirken Muang, Phu Phiang, Winag Sa und Pua überlaufen. Insgesamt mussten 213 Familien evakuiert werden.

In der Provinz Lampang in der nördlichen Region überschwemmten aus dem Nationalpark Chae Son stürzende Wassermassen vier Dörfer mit mehr als 100 Haushalten. In der Provinz Roi Et stehen Berichten zufolge mehr als 2.000 Rai Land unter Wasser.