Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.20

THAILAND: Die Bewässerungsbehörde (RID) erwartet in den Monaten Mai und Juni starke Regenfälle, die dazu beitragen werden, viele der fast leeren Reservoirs des Landes wieder aufzufüllen.

Thongplew Kongjun, Generaldirektor des Royal Irrigation Department (RID), hofft, dass die Regenfälle die durch die Sommerdürre verursachte Not, insbesondere in der nördlichen Region, lindern werden. Er sagte weiter, dass das Land bis August nicht völlig frei von Dürre sein wird.

Laut Monton Sudprasert, Generaldirektor der Behörde für Katastrophenschutz, hat ein Sturm am vergangenen Mittwoch im Norden, Nordosten und Zentralthailand 8.868 Häuser in 39 Provinzen beschädigt. In den vergangenen fünf Tagen wurden bei Unwettern drei Menschen getötet und zwei verletzt. Die Tropenstürme haben die seit Wochen anhaltenden Waldbrände in der Region Chiang Mai gelöscht. Dadurch hat sich die Luftqualität (PM2,5-Staubbelastung) im Norden erheblich verbessert.