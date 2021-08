Starkregen beschert Feuerwehr zahlreiche Einsätze

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.21

ST.

JOHANN IM PONGAU: Eine Gewitterfront mit Starkregen und Hagel hat in Teilen Österreichs erneut für Hangrutschungen, verschlammte Straßen und Überflutungen gesorgt. In mehreren Bundesländern war die Feuerwehr im Einsatz, um Keller leer zu pumpen und Bäume von den Straßen zu entfernen. Der Katastrophenschutz forderte die Bürger in den Überflutungsgebieten im Salzburger Land auf, in den oberen Stockwerken zu bleiben und äußerst vorsichtig zu sein. Wie der Energieversorger Salzburg AG informierte, kam es wegen der heftigen Gewitter zu Stromausfällen, von denen zeitweise rund 600 Haushalte betroffen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Unwetter am Montagabend niemand verletzt.