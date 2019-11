Starkes Erdbeben erschüttert Nordthailand

BANGKOK: Am Donnerstag wurde der hohe Norden des Landes in den Morgenstunden von einem starken Erdbeben heimgesucht.

Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,1 lag gemäß Aufzeichnungen der United States Geological Survey (USGS) etwa 92 Kilometer nordöstlich von Muang Nan im thailändisch-laotischen Grenzgebiet. Es ereignete sich gegen 6.50 Uhr in einer Tiefe von 10 Kilometern. Das Beben war in ganz Nordthailand spürbar. Sogar in der 600 Kilometer südlich von Nan liegenden thailändischen Hauptstadt Bangkok waren Erschütterungen in den oberen Stockwerken der Hochhäuser zu vernehmen. Bisher gab es keine Berichte über größere Schäden oder Verletzte. Die Behörden haben jedoch angekündigt, historische Stätten in der Region nach Rissen zu untersuchen.