Foto: The Nation

NAKHON PHANOM: In Nakhon Phanom im thailändischen Nordosten wird hart gegen das Verbrennen von Müll und Pflanzen im Freien vorgegangen, da die Stadt am Mekong-Ufer unter dem starken Smog erstickt, der am Dienstag (7. März 2023) aufgetreten ist.

Am Mittwoch(8. März 2023) stiegen die PM2,5-Werte in vier an Laos grenzenden Bezirken – Mueang, Bang Phaeng, Tha Uthen und That Phanom – auf 167 Mikrogramm pro Kubikmeter (mcg), wie das Amt für natürliche Ressourcen und Umwelt der Stadt mitteilte.

Jeder Wert über 50mcg gilt als gefährlich, da eine langfristige Belastung mit chronischen Krankheiten wie Lungen- und Herzproblemen in Verbindung gebracht wird.

Es wird angenommen, dass Landwirte und Haushalte, die in Laos und im nördlichen Teil Thailands Brandrodung betreiben, die Dunstkrise anheizen, wobei Hunderte von Hotspots in ländlichen Gebieten von Satelliten erfasst wurden.

Foto: The Nation

Die Dunstwerte in Bangkok, Chiang Mai und im ganzen Land sind in den letzten Tagen stark angestiegen, was die Behörden zu Warnungen veranlasste.

Die Bewohner von Nakhon Phanom wachten am Mittwochmorgen auf und sahen einen weißen Schleier aus Smog über der Provinz, insbesondere entlang des Mekong an der Ostgrenze der Provinz. Die Bewohner der vier Bezirke sagten, sie könnten die Landschaft von Laos auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses kaum sehen.

Das Büro meldete am Mittwoch einen Luftqualitätsindex (AQI) von 277 in der Provinz, der als „gesundheitsgefährdend“ oder „sehr ungesund“ eingestuft wird. Der AQI-Wert stieg gegenüber dem Wert von Dienstag (142) sprunghaft an.

Die Behörden rieten den Einheimischen, Aktivitäten im Freien zu vermeiden und im Freien Gesichtsmasken zu tragen.

Das Amt warnte, dass jeder, der beim Verbrennen von Müll oder Pflanzen im Freien erwischt wird, nach dem Gesetz über die öffentliche Gesundheit mit bis zu sieben Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von 140.000 Baht oder beidem bestraft wird.