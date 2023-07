Starker Ferienverkehr in Thailands Provinzen

Von: Björn Jahner | 29.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Am ersten Tag des sechstägigen langen Wochenendes kam es auf dem Asian Highway, der Bangkok mit den nördlichen und nordöstlichen Landesteilen verbindet, zu erheblichen Verkehrsstaus.

Besonders betroffen war die nördlich von Bangkok gelegene Provinz Ayutthaya, wo das Verkehrsaufkommen auf den stadtauswärts führenden Fahrbahnen der Autobahn stark zunahm. Die Menschen aus der Hauptstadt und den umliegenden Provinzen strömten in großer Zahl in nördliche und nordöstliche Richtung.

Bereits in den frühen Morgenstunden bildeten sich die Staus, als viele Reisende in den Urlaub aufbrachen oder in ihre Heimatstädte zurückkehrten, um die Zeit mit ihren Familien und Freunden zu genießen.

Foto: The Nation

Insbesondere im Bezirk Bang Pa-in in Ayutthaya wurde der Verkehr durch die große Anzahl von Fahrzeugen auf der Straße stark verlangsamt. Auch auf den Verbindungsstraßen zum Asian Highway wurde ein deutlicher Anstieg des Verkehrsaufkommens verzeichnet.

Das lange Wochenende begann am Freitag (28. Juli 2023) mit dem Geburtstag Seiner Majestät des Königs, und dauert bis zum Mittwoch (2. August 2023) an, dem Beginn der buddhistischen Fastenzeit Khao Phansa. Um das Reisen in die Provinzen zu fördern, erklärte die geschäftsführende Regierung den kommenden Montag (31. Juli 2023) zu einem arbeitsfreien Brückentag.