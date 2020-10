Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.20

BANGKOK: Die Reisexporte werden von 7,5 Millionen Tonnen im Wert von 130 Milliarden Baht im letzten Jahr auf 5 Millionen Tonnen im Wert von 115 Milliarden Baht in diesem Jahr sinken. Der Ehrenpräsident der Thai Rice Exporters Association, Chookiat Ophaswongse, führt den Rückgang auf den starken Baht und die niedrige Reisproduktion zurück.

Der Preis für thailändischen weißen Reis liegt derzeit bei rund 490 US-Dollar pro Tonne, verglichen mit vietnamesischem weißen Reis bei 460 US-Dollar pro Tonne, indischem Reis bei 370 US-Dollar pro Tonne und Reis aus Myanmar mit 420 US-Dollar pro Tonne. Der Anteil von weißem Reis an den gesamten Reisausfuhren Thailands beträgt 50 Prozent.

Laut Chookiat hat Malaysia in diesem Jahr nur 40.000 Tonnen weißen Reis aus Thailand gekauft, im Vergleich zu den üblichen 400.000 Tonnen pro Jahr. Malaysia sei stattdessen auf Reis aus Vietnam, Indien und Myanmar umgestiegen. Die Philippinen hätten in diesem Jahr 1,8 Millionen Tonnen Reis importiert, wovon 1,7 Millionen Tonnen aus Vietnam und nur etwa 60.000 Tonnen aus Thailand stammten. Früher exportierte Thailand rund 500.000 Tonnen Reis auf die Philippinen.

Thailand hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres 4 Millionen Tonnen Reis verschifft, im Durchschnitt 300.000 bis 400.000 Tonnen monatlich. Wenn das Land das Ziel erreichen will, in diesem Jahr 6,5 Millionen Tonnen zu exportieren, dann muss es mindestens 500.000 Tonnen monatlich verkaufen, was schwer zu erreichen ist.