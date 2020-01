Von: Redaktion DER FARANG | 09.01.20

BANGKOK: Über die Neujahrsferientage haben Behörden bei Motorisierten einen starken Anstieg von Trunkenheit am Steuer registriert.

Laut Vittawan Sunthornkajit, Generaldirektor der Bewährungsabteilung, waren fast 12.000 der 12.360 festgesetzten Verkehrssünder betrunkene Fahrer. Zudem meldet die Behörde vom 27. Dezember bis zum 2. Januar 345 Fahrer unter Drogeneinfluss sowie 17 Fälle von rücksichtslosem Fahren. Im Vergleich zum Vorjahr gab es einen starken Anstieg von Trunkenheit am Steuer – um 3.291 Fälle oder 37,8 Prozent mit 362 Wiederholungstätern.

Die Bewährungsbehörde wird von allen Straftätern ein Screening ihres Trinkverhaltens verlangen, damit Alkoholiker behandelt werden. 117 wurden bereits in das Krankenhaus eingeliefert. 1.424 Personen in der Gruppe mit mittlerem Risiko werden drei Tage in ein Camp geschickt mit dem Ziel, ihr Verhalten zu Alkohol zu ändern. Diese Menschen müssen sich bei Unfällen um Verletzte kümmern, in Leichenhallen arbeiten und Familien besuchen, deren Angehörige bei einem von einem betrunkenen Fahrer verursachten Unfall getötet oder verletzt wurden. Zudem werden die Betroffenen nach der Bewährungsstrafe zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet.