BANGKOK: Der Norden, Nordosten und die zentralen Regionen werden am Sonntag (26. November 2023) einen kühlen Morgen erleben, während für den Süden Winde und starke Regenfälle vorhergesagt werden, teilte das Meteorologische Amt mit.

Die Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden zeigt, dass ein Hochdrucksystem und eine kühle Luftmasse den nördlichen Teil Thailands und das Südchinesische Meer mäßig bedecken. Dies führt dazu, dass Winde aus dem Osten Feuchtigkeit aus dem Südchinesischen Meer und dem Golf von Thailand in den oberen Teil Thailands bringen, so die Meteorologen.

Dieses Wettermuster wird die kühlen Morgenstunden dominieren, mit etwas Regen in den unteren nördlichen, nordöstlichen und zentralen Regionen, einschließlich dem Großraum Bangkok, sowie in der östlichen Region. Den Menschen in diesen Gebieten wird geraten, aufgrund der sich rasch ändernden Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit zu achten.

Der Nordostmonsun, der den unteren Golf von Thailand und die südliche Region abdeckt, ist relativ stark. In Verbindung mit einem Tiefdruckgebiet über den Küstengebieten Malaysias wird er wahrscheinlich am Sonntag und Montag (26.–27. November 2023) durch die untere südliche Region und Malaysia in Richtung der unteren Andamanensee ziehen. Dieses Wettermuster würde der unteren südlichen Region schwere Regenfälle bringen, so das Ministerium.

Im südlichen Golf von Thailand herrscht nach wie vor ein relativ starker Seegang mit Wellenhöhen von 2 bis 3 Metern oder höher in Gebieten mit Gewitterstürmen. An der Ostküste des Golfs von Thailand werden 1 bis 2 Meter hohe Wellen erwartet, in Gebieten mit Gewittern noch höher. In der Andamanensee beträgt der Seegang etwa einen Meter, in Gebieten mit Gewittern auch höher.

Den Bewohnern der unteren südlichen Region wird geraten, sich vor Sturzfluten in Acht zu nehmen. Schiffsbetreiber sollten mit Vorsicht navigieren und das Befahren von Gebieten mit Gewittern meiden, so die Meteorologen.