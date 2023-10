BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat für Teile der zentralen, östlichen und südlichen Regionen starke Regenfälle vorhergesagt, während 60 Prozent des Großraums Bangkok ebenfalls mit Niederschlägen rechnen müssen.

Das Wetteramt teilte mit, dass sich das Hochdruckgebiet und die kalte Luftmasse über den nordöstlichen und nördlichen Regionen Thailands und dem Südchinesischen Meer abschwächen. Dies führte dazu, dass sich der Monsuntrog nach oben verlagerte, über die oberen südlichen und östlichen Regionen zog und die untere südliche Region, den Golf von Thailand und den unteren Teil der Andamanensee beeinflusste.

Dieses Wettermuster führte zu Konvektionswolken und heftigen Regenfällen in einigen Teilen der nördlichen, zentralen – einschließlich der Metropolregion Bangkok –, östlichen und südlichen Regionen, teilte das Amt mit. Die Menschen in diesen Gebieten wurden vor möglichen Sturzfluten und Erdrutschen gewarnt, insbesondere in hügeligen Gebieten in der Nähe von Wasserläufen.

In den Gebieten im Golf von Thailand und in der Andamanensee wird mit 1 bis 2 Meter hohem Seegang gerechnet, in Gebieten mit Gewitterstürmen auch höher. Kleine Schiffen sollten in Gebieten mit Gewitter vorsichtig navigieren, so das Meteorologische Amt.